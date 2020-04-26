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國際繪本大師以愛防疫！新冠病毒防疫繪本免費下載

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
「病毒來了，我該怎麼辦？」電子書可供免費下載。圖/三民書局提供
「病毒來了，我該怎麼辦？」電子書可供免費下載。圖/三民書局提供

新冠肺炎疫情持續延燒，你曾為了不知如何向孩子解釋病毒而煩惱嗎？國際繪本作家薛弗勒(Axel Scheffler)，與英國童書出版社Nosy Crow合作，邀請疾病學者、醫師齊力策畫防疫繪本，供大眾免費下載閱讀並轉發分享。中文版由三民書局出版，同樣供大眾免費下載。

薛弗勒以「古飛樂」、「皮皮與波西」系列繪本馳名國際。「作為兒童插畫家，面對疫情，我問自己能為全世界的小讀者做點什麼？」他表示，這場疫情危機前所未有，因此對於每個孩子和家庭來說，取得正確而可靠的資訊極為重要，創作此書「希望能為孩子帶來知識和快樂。」

他與專家學者共同合作的「Coronavirus: A Book for Children(新冠病毒:給孩子的書)」，供大眾免費下載閱讀並轉發分享。同時授權三民書局以電子書形式出版本書之繁體中文版「病毒來了，我該怎麼辦？——新冠病毒防疫繪本」，希望讓各地小朋友都能了解什麼是新型冠狀病毒、對日常生活造成哪些影響，以及如何保護自己與他人。三民書局另邀請馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧以醫學專業角度審訂中譯本。

黃瑽寧表示，「知、緩、愛」是他在疫情當中不斷強調的防疫精神。「知」代表「知識就是力量」，永遠都是防疫的第一步；「緩」，則是希望病人放慢速度，越慢越好，讓醫療的動能，能夠保持照顧好我們每一個人的健康。而「愛」，就是不要再為了恐懼、焦慮或自私而防疫，而是為了愛為了關懷，為了讓身邊的人都能過得更好。

黃瑽寧表示，希望透過這本繪本的分享，讓孩子們也一起理解發生了什麼事和理解彼此，讓大人和孩子一起努力用愛防疫。

●「病毒來了，我該怎麼辦？」即日起可在三民網路書店(www.sanmin.com.tw)與三民粉絲團，及博客來、Google Play等電子書平台免費下載。三民網路書店另有學習單可供家長與學校下載使用。

疫情 電子書 醫師

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