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噪音車無法罰 警抓再多也無感

聯合報 / 記者林昭彰曾健祐鄭惠仁林伯驊／連線報導
高雄市警方常取締改裝噪音車。 圖／高雄市警局提供
高雄市警方常取締改裝噪音車。 圖／高雄市警局提供

天氣回暖，新北市觀音山最近又有汽機車夜遊族群出沒，新北警方配合監理單位連續兩天稽查攔檢改裝噪音車，開出四十五張罰單；淡水上月七日也出現大批改裝車噪音炸街夜遊，引發上千居民上臉書集體抗議。改裝「炸街噪音車」一段時間就會出現街頭，民怨不斷，警方疲於奔命，若不能修法從源頭管制，只是惡性循環，永遠抓不完。

新北市機車總數二一八萬輛，二○一七年新北市民全年噪音車投訴案件高達四萬七千多件，幾乎是民怨之首；市府連年加強稽查，去年全年攔檢通報達近四萬三千件，但改裝車輛並沒減少。

不止新北，桃園噪音車問題也很嚴重，市府曾試辦「噪音偵測照相系統」，首日四小時拍到一○二六張照片，平均每分鐘就有四輛噪音車經過鏡頭前，非常誇張。

桃園警方為此，最近花了九百萬添購十一台有附加噪音檢測儀的雷達測速照相設備，台南也將車牌辨識系統與噪音監測儀結合，全都是為了抓改裝噪音車。

只是投入的設備再多，同樣問題每隔一段時間依舊發生，警方雖強力取締，但民眾對稽查件數的數字增減無感，認為生活周遭仍頻頻出現噪音車，直覺認為警方未用心取締，頻頻檢舉；基層員警抱怨做得要死，結果卻未能獲得認同。

員警表示，大半夜噪音車呼嘯而過，擾人清夢，惡行的確讓人氣憤，警方接到報案電話，即使攔查到當事人，但是礙於法令無法直接開罰，只能先開檢驗通知單。

員警說，排氣管拆裝容易，有車主到驗前會改回原廠管，一旦檢驗通過不處分，馬上又改用高噪音排氣管，取締根本做白工，且噪音車影響民生嚴重，開罰金額卻很低，很難嚇阻。就像官兵抓強盜的戲碼，永遠上演不完。 很多噪音車主繳完罰鍰領回車就繼續騎，警方還攔過有人在車上加裝氮氣，想學電影提高飆車速度，另外幫忙改車者、車廠罰責不明，若不能修法，從嚴管制只是空談。

噪音 車主

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