KTV火災釀死傷 醫：高溫濃煙恐是元凶

錢櫃KTV今天上午驚傳火警，造成多人死傷。急診醫師表示，根據過去經驗，高溫濃煙是火災死因主要元凶，濃煙會造成呼吸道灼傷、起水泡導致窒息，因此避免接觸濃煙是自保重點。

台北市林森北路錢櫃KTV火警，已知釀5死、2命危、48傷，疏散約200人。

振興醫院急診重症醫學部部主任林健盛接受記者電話聯訪時表示，一般而言，多數火災事件中的火源往往不是死亡主因，濃煙才是，根據臨床經驗，火災事件中死者的死因多達7成是吸入性嗆傷導致缺氧，燒燙傷等其他原因僅占3成。

他解釋，火災現場濃煙四處亂竄，這些濃煙不僅速度快、溫度也相當高，人體吸入高溫濃煙後，呼吸道會灼傷、腫起來，原本就不寬的氣道和氣管短時間內會冒出大量水泡，根本無法換氣，導致窒息死亡。

林健盛指出，部分較輕微的呼吸道灼傷不見得會馬上要命，過去曾遇過患者外觀看似正常，回家數小時後突然呼吸困難，都是高溫濃煙惹的禍，因此他通常會建議火災傷患在醫院觀察一陣子，尤其有呼吸道灼熱感、呼吸時喉嚨疼痛者更得格外當心。

林健盛表示，一般KTV或密閉空間公共場所都備有防煙罩，一旦遇到火災事故應立即套上，並且蹲下壓低身體，沿著牆壁尋找出口，或躲在可隔離煙、火的房間內等待救援，避免被濃煙嗆傷。

他也呼籲民眾盡量避免去地下室的KTV，否則一旦出口堵住根本無處可逃。