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一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明天東北季風稍增強，台灣附近水氣仍多，周二清晨是最冷的時間點，周三、周四氣溫回升，到了周五五一勞動節，一連三天假期水氣又再增加，出門務必留意。

氣象局說，明天東北季風稍增強，在迎風面的北部及東半部整天都偏涼，中南部則較溫暖。台灣附近水氣較多，東半部地區及西半部山區易有局部短暫陣雨，西半部平地上半天雲量偏多，下半天後雲量逐漸少，陽光有機會露臉。

氣象局說，周二清晨是這波東北季風影響下溫度最低的時候，北台灣低溫約16、17度，其他各地低溫約18至20度。由於天氣晴朗，白天回溫快速，預計各地高溫都可以來到26到30度左右，西半部日夜溫差大，早出晚歸的朋友需適時增減衣物。整體降雨不多，水氣減少，但午後中南部近山區有局部陣雨發生的機率。

氣象局說到了周三及周四，東北季風減弱，水氣更少，各地氣溫回升，中南部高溫可達32度，天氣晴朗穩定，僅山區有零星午後陣雨。

氣象局說，周五至周日的勞動節連假，台灣處在東南風到西南風的環境，並且水氣稍增加，中南部白天高溫有再上升的趨勢，感受較為悶熱，戶外活動需注意補充水分。此外降雨有稍增多的趨勢，除東半部偶有局部陣雨，西半部山區亦有午後陣雨。

另外氣象局提醒，周四至周日金門、馬祖有局部霧或低雲，連假期間計畫往返金馬地區的朋友要多注意交通資訊。

氣象局 高溫

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