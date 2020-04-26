不吃早餐吃宵夜 研究：脂肪較易累積

吃宵夜比較容易發胖！台灣宵夜文化相當興盛，很多人都有吃消夜的習慣。有些人認為，只要將白天的飲食挪到宵夜時間吃，其實吃宵夜並不會特別容易導致肥胖。不過美國范德比大學的研究人員經過實驗後證實，夜間吃東西比在白天吃東西更易導致肥胖。

根據《每日醫學新聞》報導，為了解宵夜是否特別易導致肥胖，研究人員找了6位受試者，讓他們分別在兩種不同的時間點進行間歇性斷食，再針對他們一天中不同時間的新陳代謝狀況進行監測。這群受試者年齡均大於50歲，屬於容易患有代謝障礙的年齡層。

兩組人馬均進行56小時的間歇性斷食，其中一組受試者吃了早餐、午餐與晚餐，另一組受試者則吃了午餐、晚餐與宵夜。受試者吃早餐的時間為早上8點，吃宵夜的時間則為晚上10點，兩餐的熱量均為700大卡且營養組成相同。除此之外，受試者在每次進食後的運動量也相同。

根據《Medical Xpress》報導，研究結果顯示，即使總熱量相同，在不同時間點吃東西，累積的熱量會有所不同。吃早餐的受試者24小時內燃燒的脂肪，比吃宵夜的受試者平均多了15公克。主要原因在於，夜間睡眠時身體會分解脂肪，若太晚進食，身體會先分解碳水化合物，延遲分解脂肪。

此研究證實，睡前進食會延遲脂肪分解，所以除了注意總熱量外，吃東西的時間點也很重要。另外，若要進行間歇性斷食減重，早一點斷食比起晚一點開始進食，會有更好的減重效果。

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