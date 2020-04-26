快訊

俄羅斯暴增6361確診創單日最多 累計破8萬例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不吃早餐吃宵夜 研究：脂肪較易累積

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導
美國范德比大學的研究人員經過實驗後證實，夜間吃東西比在白天吃東西更易導致肥胖。(photo by Pxfuel)
美國范德比大學的研究人員經過實驗後證實，夜間吃東西比在白天吃東西更易導致肥胖。(photo by Pxfuel)

吃宵夜比較容易發胖！台灣宵夜文化相當興盛，很多人都有吃消夜的習慣。有些人認為，只要將白天的飲食挪到宵夜時間吃，其實吃宵夜並不會特別容易導致肥胖。不過美國范德比大學的研究人員經過實驗後證實，夜間吃東西比在白天吃東西更易導致肥胖。

根據《每日醫學新聞》報導，為了解宵夜是否特別易導致肥胖，研究人員找了6位受試者，讓他們分別在兩種不同的時間點進行間歇性斷食，再針對他們一天中不同時間的新陳代謝狀況進行監測。這群受試者年齡均大於50歲，屬於容易患有代謝障礙的年齡層。

兩組人馬均進行56小時的間歇性斷食，其中一組受試者吃了早餐、午餐與晚餐，另一組受試者則吃了午餐、晚餐與宵夜。受試者吃早餐的時間為早上8點，吃宵夜的時間則為晚上10點，兩餐的熱量均為700大卡且營養組成相同。除此之外，受試者在每次進食後的運動量也相同。

根據《Medical Xpress》報導，研究結果顯示，即使總熱量相同，在不同時間點吃東西，累積的熱量會有所不同。吃早餐的受試者24小時內燃燒的脂肪，比吃宵夜的受試者平均多了15公克。主要原因在於，夜間睡眠時身體會分解脂肪，若太晚進食，身體會先分解碳水化合物，延遲分解脂肪。

此研究證實，睡前進食會延遲脂肪分解，所以除了注意總熱量外，吃東西的時間點也很重要。另外，若要進行間歇性斷食減重，早一點斷食比起晚一點開始進食，會有更好的減重效果。

【更多精采內容，詳見

脂肪 肥胖 減重

延伸閱讀

隔離中如何減肥？地中海飲食最佳

我的控糖妙招／ 嚴控飲食比例 蛋白質與脂肪也要算

防疫期間該如何減重開心吃 6食物幫你控制熱量

沒吃什麼也胖？ 減重專家破除減肥3大常見迷思

相關新聞

疫情影響進口水果少三成 本土葡萄香蕉價揚

受新冠肺炎疫情影響，不少國外水果無法進口到台灣，也帶動本土水果價格明顯上揚，彰化果菜市場理事主席陳建宏說，這三個多月來進...

影／疫情衝擊！ 林佳龍台南座談 業者叫苦

新冠肺炎疫情重創觀光業，交通部長林佳龍今天前往烏山頭水庫風景區與西拉雅國家風景區觀光旅遊業者座談，也實際測試升級1968...

影／麗寶樂園遊客少 年輕人成群包場玩遊戲不用排

台中今天上午下雨，麗寶樂園遊客人數少，近中午雨停，家長帶子女或年輕人成群進樂園，到許多遊樂器材玩都不用排隊，一名男遊客說...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

購買口罩實名制3.0版每隔2周可購買口罩成人9片，兒童則為10片，4月9日上路後，首周各藥局幾乎滿是排隊購買的人潮，不過...

不吃早餐吃宵夜 研究：脂肪較易累積

吃宵夜比較容易發胖！台灣宵夜文化相當興盛，很多人都有吃消夜的習慣。有些人認為，只要將白天的飲食挪到宵夜時間吃，其實吃宵夜並不會特別容易導致肥胖。不過美國范德比大學的研究人員經過實驗後證實，夜間吃東西比在白天吃東西更易導致肥胖。

五一連假加強分流！三色看234景點人潮 實測結果出爐

五一勞動節連假將至，為避免像上次清明連假部分景點人潮擁擠，交通部高公局「高速公路1968」全面升級，除了原先即時掌握路況...

許金川／定期追蹤 醫生護你下半生

某日，一位中年女性因B肝帶原來看診，看完後，她若有所感：「X醫師，以後我下半身（生）的幸福就靠你了！」

健康相談室／體內有正氣 外邪不來犯

Ｑ：提升免疫力，中醫怎麼看？

保健看過來／年輕型中風 隱形殺手名叫高血壓

腦中風分為腦血管阻塞與腦出血兩大類，缺血性中風（又稱腦阻塞）約占八成，出血性中風（又稱腦出血）占約兩成。

台鐵遭獵巫 民眾占位被查票質疑車長「危險為何靠近」

台鐵局一名車長因和磐石艦確診者去過同一家健身房，身體出現不適症狀，消息傳開後連日鬧得沸沸揚揚。昨天中央流行疫情指揮中心宣...

石門水庫蓄水新低 土地公、酋長、草原、小長江全現身

石門水庫逢枯水期水位持續下降，今天凌晨零點水位226.44公尺，中午11點降至226.34公尺，有效蓄水量約38.1%、...

熱門新聞

疑染疫台鐵車長遭獵巫 乘客說這句讓台鐵人好傷

逛全聯驚見「隱藏版商品」有折扣 網暴動喊從沒見過

明天起迎好天氣！ 吳德榮：勞動節連假恐變天

台北車站人流減四成五 廣告、停車場、餐飲業績跟著垮

殺破狼周運勢／天蠍收到意外之財 射手工作突發頻頻

有食譜！ 學100道菜 不如做10種醬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。