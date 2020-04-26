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五一連假加強分流！三色看234景點人潮 實測結果出爐
五一勞動節連假將至，為避免像上次清明連假部分景點人潮擁擠，交通部高公局「高速公路1968」全面升級，除了原先即時掌握路況功能，還將218個景點、234個點位分為三色等級，紅色代表擁擠、黃色代表略多、綠色代表正常，方便民眾判斷。
高公局說，昨天最新統計共分為218個景點，共234個點位，包含風景區、夜市、廟宇等。舉例來說，墾丁大街這個景點，因為幅員廣闊，可能就包含三到四個點位。
高公局說，1968就是個顯示的平台，如何定義人潮多寡，交由中華電信以大數據分析，每個景點適用的準則不一樣。目前分為綠色、黃色與紅色，綠色代表正常、人潮就少；黃色代表略多、代表人潮稍多；紅色代表擁擠，需要警戒。警示的燈號則是每十分鐘更新一次。
高公局說，1968上僅會有顯示的功能，並不會發送簡訊來通知，民眾須主動查看。現在網頁版上已經可以使用該功能，該App的iOS版已可下載，Andriod版預計於28日供民眾下載。
本報實際測試iOS版App，選擇路網圖後頁面會分為北部、中部、南部及全台，每個縣市上面都有會不同顏色的圈圈，圈內數字代表屬於該顏色警示的景點有幾個，點進去後會有各景點的介紹，包含經緯度等等。
一位正在台南奇美博物館的李先生說，根據1968App顯示，下午3時50分為綠色，代表正常、人潮少，經比對現場狀況，人數的確不多，也都有保持安全距離。
不過今天就傳出，有民眾抱怨App上顯示為紅色的擁擠，去到現場卻發現人沒有那麼多，對此高公局說今天已經有請中華電信改善。
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