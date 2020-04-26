影／疫情衝擊！ 林佳龍台南座談 業者叫苦

新冠肺炎疫情重創觀光業，交通部長林佳龍今天前往烏山頭水庫風景區與西拉雅國家風景區觀光旅遊業者座談，也實際測試升級1968 APP系統，表示28日將全面上線，強調系統更精準，民眾做好相關防疫措施，還是可以外出來走走。

林佳龍中午由觀光局副局長周廷彰、台南市政府觀旅局長郭貞慧、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍、台南市議員吳通龍等人與會。

林佳龍會前受訪時表示，先前在清明連假時，因有一些地方人潮比較多，中央流行疫情指揮中心發布細胞簡訊，後來產生一些影響，當然防疫為優先，但如能更精確掌握車流、人潮，做好管制及分流的話，大家在做好防疫準備下，還是可以到外面走走。

他表示，高速公路局和公路總局原有一個1968APP，交通部已進一步連結中華電信提供的手機，使用大數據進行升級；加上依據最各景點的最大承載量制定安全承載量，建立燈號管制系統，民眾清楚掌握車流及人潮，選擇適當時間、地點，避開人潮。

他說，該系統每10分鐘更新一次，共納入234個旅遊熱點，以綠、黃、紅3種顏色區分。綠色代表人潮少、黃色代表有聚集趨勢、紅色則是進入管制狀況。這套系統預計可在28日全面上線。

林佳龍座談時表示，特別強調整合行銷對觀光重要性，現有13個國家風景區希望帶頭當地方火車頭整合，未來由民間業者聯手接棒，未來線上數位旅遊平台建立更是趨勢。

他說，當前疫情影響下，觀光產業成為面對海嘯第一排，大家都很辛苦，政府準備相關紓困與振興計畫，紓困是先以3個月時間來做，並以疫情發展滾動式檢討。台灣這次防疫表現獲得國際肯定，也是將來從防疫大國變成觀光大國契機。

大台南溫泉協會理事長傅國亮、烏山頭湖境渡假會館副董事長吳榮貴等人會中，也針對日前清明連假中央疫情指揮中心發布11處國家級細胞簡訊衝擊大吐苦水，表示受波及，業績至少掉了8成以上，損失相當慘重。