快訊

林森錢櫃大火 急診醫師：躲包廂別亂竄

不斷更新／林森北路錢櫃失火疏散200多人 3死4命危急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疫情衝擊！ 林佳龍台南座談 業者叫苦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
烏山頭湖境度假會館因業績暴跌，業者改接便當生意。記者謝進盛／攝影
烏山頭湖境度假會館因業績暴跌，業者改接便當生意。記者謝進盛／攝影

新冠肺炎疫情重創觀光業，交通部長林佳龍今天前往烏山頭水庫風景區與西拉雅國家風景區觀光旅遊業者座談，也實際測試升級1968 APP系統，表示28日將全面上線，強調系統更精準，民眾做好相關防疫措施，還是可以外出來走走。

林佳龍中午由觀光局副局長周廷彰、台南市政府觀旅局長郭貞慧、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍、台南市議員吳通龍等人與會。

林佳龍會前受訪時表示，先前在清明連假時，因有一些地方人潮比較多，中央流行疫情指揮中心發布細胞簡訊，後來產生一些影響，當然防疫為優先，但如能更精確掌握車流、人潮，做好管制及分流的話，大家在做好防疫準備下，還是可以到外面走走。

他表示，高速公路局和公路總局原有一個1968APP，交通部已進一步連結中華電信提供的手機，使用大數據進行升級；加上依據最各景點的最大承載量制定安全承載量，建立燈號管制系統，民眾清楚掌握車流及人潮，選擇適當時間、地點，避開人潮。

他說，該系統每10分鐘更新一次，共納入234個旅遊熱點，以綠、黃、紅3種顏色區分。綠色代表人潮少、黃色代表有聚集趨勢、紅色則是進入管制狀況。這套系統預計可在28日全面上線。

林佳龍座談時表示，特別強調整合行銷對觀光重要性，現有13個國家風景區希望帶頭當地方火車頭整合，未來由民間業者聯手接棒，未來線上數位旅遊平台建立更是趨勢。

他說，當前疫情影響下，觀光產業成為面對海嘯第一排，大家都很辛苦，政府準備相關紓困與振興計畫，紓困是先以3個月時間來做，並以疫情發展滾動式檢討。台灣這次防疫表現獲得國際肯定，也是將來從防疫大國變成觀光大國契機。

大台南溫泉協會理事長傅國亮、烏山頭湖境渡假會館副董事長吳榮貴等人會中，也針對日前清明連假中央疫情指揮中心發布11處國家級細胞簡訊衝擊大吐苦水，表示受波及，業績至少掉了8成以上，損失相當慘重。

台南市政府觀旅局長郭貞慧也建議，未來中央要發布類似疫情旅遊警訊時，應該不要逕直接點名飯店名稱，否則一旦有落差，造成傷害就非常大。

交通部長林佳龍（右一）聆聽業者心聲。記者謝進盛／攝影
交通部長林佳龍（右一）聆聽業者心聲。記者謝進盛／攝影
交通部長林佳龍。記者謝進盛／攝影
交通部長林佳龍。記者謝進盛／攝影

疫情 林佳龍 國家風景區

延伸閱讀

印度撤僑專機5月4日返台 華航：全力辦理國家指派任務

月底開放下載…社交距離App 走過留足跡

台鐵車長發燒 林佳龍：接觸的同仁都自主健康管理

五一連假控管 林佳龍：會推出加強版1968 APP即時路況

相關新聞

影／疫情衝擊！ 林佳龍台南座談 業者叫苦

新冠肺炎疫情重創觀光業，交通部長林佳龍今天前往烏山頭水庫風景區與西拉雅國家風景區觀光旅遊業者座談，也實際測試升級1968...

影／麗寶樂園遊客少 年輕人成群包場玩遊戲不用排

台中今天上午下雨，麗寶樂園遊客人數少，近中午雨停，家長帶子女或年輕人成群進樂園，到許多遊樂器材玩都不用排隊，一名男遊客說...

石門水庫蓄水新低 土地公、酋長、草原、小長江全現身

石門水庫逢枯水期水位持續下降，今天凌晨零點水位226.44公尺，中午11點降至226.34公尺，有效蓄水量約38.1%、...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

購買口罩實名制3.0版每隔2周可購買口罩成人9片，兒童則為10片，4月9日上路後，首周各藥局幾乎滿是排隊購買的人潮，不過...

不用羨慕羅志祥朋友多！十大超好玩的「多人運動」秒當Party Boy

防疫當前、宅經濟起飛，現在最夯的大概就屬動物森友會，你也跟上腳步了嗎？不過一個人玩遊戲總是會無聊，多人玩更刺激、樂趣無窮，而且只要有網路，大家也可以在各自的小窩連線對戰，堪稱是防疫最佳典範呢（誤

保健看過來／年輕型中風 隱形殺手名叫高血壓

腦中風分為腦血管阻塞與腦出血兩大類，缺血性中風（又稱腦阻塞）約占八成，出血性中風（又稱腦出血）占約兩成。

台鐵遭獵巫 民眾占位被查票質疑車長「危險為何靠近」

台鐵局一名車長因和磐石艦確診者去過同一家健身房，身體出現不適症狀，消息傳開後連日鬧得沸沸揚揚。昨天中央流行疫情指揮中心宣...

飛機不飛機師執照又快到期 民航局同意最多展延三個月

新冠肺炎衝擊航空業，全球航班大減之際，連帶影響機師權益。交通部民航局說，為避免機師受到疫情影響而無法完成訓練，在安全前提...

旅宿業疫災慘重 紓困5大方案另有加碼

新冠肺炎疫情重挫台灣旅宿業，業者紛紛暫時休業、停業等，目前估計約有137家。交通部紓困旅宿業，祭出5大方案，包含人才培訓...

避群聚感染風險 桃園停辦原住民豐年祭

新冠肺炎疫情影響，桃園市長鄭文燦今天表示，基於保護原住民族的族人健康，各族群代表一致同意今年7月到9月的桃園市原住民豐年...

下次再見195年後 觀日環食相約池上大坡池

今年夏至將出現日環食，其中台東是可見日環食的最終陸地，池上鄉公所特別在大坡池舉辦「金黃稻穗日環食」活動邀民眾前來賞天文奇...

熱門新聞

疑染疫台鐵車長遭獵巫 乘客說這句讓台鐵人好傷

明天起迎好天氣！ 吳德榮：勞動節連假恐變天

台北車站人流減四成五 廣告、停車場、餐飲業績跟著垮

殺破狼周運勢／天蠍收到意外之財 射手工作突發頻頻

有食譜！ 學100道菜 不如做10種醬

逛全聯驚見「隱藏版商品」有折扣 網暴動喊從沒見過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。