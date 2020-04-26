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石門水庫蓄水新低 土地公、酋長、草原、小長江全現身
石門水庫逢枯水期水位持續下降，今天凌晨零點水位226.44公尺，中午11點降至226.34公尺，有效蓄水量約38.1%、7519.78萬立方公尺，比較昨天水量下降0.17%。儘管水利署、北區水資源局分析一期稻作用水尖峰已過，預估5月底前可以正常供水，不過目前還是枯水期，仍呼籲民眾節約用水。
桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春指出，石門水庫有效蓄水率跌破40%，水位下降不利遊艇靠岸，加上新冠肺炎嚴重影響遊艇環湖觀光生意，阿姆坪碼頭10多艘船已經全部移往水庫壩頂、龍珠灣，水庫左岸也因為水位下降，以往逢枯水期冒出來的「夢幻草原」早在一個月前就看得見，現在更清楚而且可以「上岸觀光」。
更特別的是夢幻草原中間的「小長江」也露出來，早先石門水庫水位還有230公尺的時候，小船可以靠近一探這個只有枯水期才看得見得獨特景緻。
陳咪春說，「小長江」是石門水庫水源之一，長11公里多，裡面還有一段隧道被地方上稱為「雪山隧道」，其實水庫逢枯水期有一些地景指標，平時正常水位的時候看不到，像土地公廟、酋長石、青青草原、薑母島碼頭淤積都代表枯水期下降至不同水位的景觀，出現夢幻草原是後半階段了，如果「小長江」現身就代，有效蓄水率已經不到40%，石門水庫今年第一次跌破40%蓄水率。
渡船遊艇工公會理事長范揚煥、陳咪春表示，以前枯水期還有觀光客專程來搭遊艇，看這些正常水位看不到的奇石和草原、隧道，可是新冠肺炎疫情期間觀光客不來，遊艇環湖生意一落千丈，4月更是一落「萬」丈，常常一整天沒看見觀光客，風景再美，岩石草原再獨特也沒用。
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