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飛機不飛機師執照又快到期 民航局同意最多展延三個月

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
機師示意圖。本報資料照片
機師示意圖。本報資料照片

新冠肺炎衝擊航空業，全球航班大減之際，連帶影響機師權益。交通部民航局說，為避免機師受到疫情影響而無法完成訓練，在安全前提之下，其執照最多可展延三個月，體檢證照也放寬，最多延一個月。

根據目前法規規定，飛機駕駛、簽派員須定期接受適職性考驗，航空器駕駛更需在90天內完成相同機型的三個落地及航路考驗等。

不過民航局說，由於現在減班數很多，實際航班數比以往低了一半以上，甚至有機隊全停，機師無法實際駕駛飛機。就算可以使用模擬機取代，但因為國內沒有相關設備，要去歐美、新加坡等國才有，受疫情影響對方也都拒絕我國去，今年恐無法排上時間，因此已交由交通部法規程序，讓其執照可展延三個月，上路時間則是愈快愈好，若疫情持續影響，可能會再多一次展延。

民航局說，受疫情影響，最直接影響是國外的駕駛員，因為在國外回不來，預計有200到300人，國內駕駛則是視各自航空公司航班數而定，影響不一。至於商務專機，因為國內沒有模擬機隊可以使用，影響人數約20到30人。法規通過後航空公司可向民航局申請執照展延。

另外對於民航機駕駛的體檢證效期認定也將放寬，按照原先規範駕駛每年必須體檢一次、逾40歲者每半年體檢一次、逾60歲者每4個月體檢一次。

民航局說，體檢標準已經完成修正公告，駕駛若因疫情影響無法完成體檢，或是體檢效期逾期未超過三個月者，經報准後可展延體檢正一個月。

民航局 疫情 機師

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