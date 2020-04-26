防疫升級 台鐵規畫類梅花座、列車長分流

台鐵一名車長因曾與敦睦艦隊確診者同健身房運動，隨後出現發燒、肺浸潤等症狀，盡管一、二採皆陰性，仍引發台鐵內外人心惶惶。防疫上，台鐵自4月起已在239個車站全面量測體溫，已有37站裝設紅外線熱顯像儀。台鐵局說，目前已在規畫實施類梅花座及列車長分流。

據了解，該列車長昨狀況已好轉，為多一層確保也已進行三採，結果預計今天出爐。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，該名車長目前仍在住院中，對執行第三次採檢、及肺炎原因為何，待醫師專業評估。而除非有確診，否則不再回應該案。

為避免群聚，有台鐵司機員表示，近期已實施分流報到，而原預計3月實施列車長分流，計畫成立第二辦公室，迄今仍未實施。對此，台鐵局副局長馮輝昇說，都已經有規畫，待中央流行疫情指揮中心指示後就能啟動。

台鐵企業工會祕書長吳長智說，現階段已經加強清潔消毒，尤其是下班到進備勤房舍這段期間會加強宣導，希望徹底清潔消毒，但做再多都不及員工「自我約束」，希望一線員工能加強自我管理，避免暴露在危險之中。

至於高鐵近日開始實施類梅花座，馮輝昇則說在社交距離啟動之後，售票配位上會優先替旅客選擇靠窗位置，至於將位置前後間隔一排以上，也已有規畫，相關程式正在修改中。

台鐵表示，自4月1日起，239個客運車站（含47個無人招呼站），旅客進站全面量測體溫及未戴口罩不得搭車，目前已裝置37站共47台紅外線熱顯像儀，並會持續滾動檢討，編列預算約為2000萬，每個車站均配有兩支額溫槍，目前使用狀況良好。

台鐵說，台鐵調度員工支援旅客測溫作業約投入328名，其中無人招呼站由防疫天使以駐站或隨車測溫方式辦理，或由管理站調度人力辦理。