避群聚感染風險 桃園停辦原住民豐年祭

新冠肺炎疫情影響，桃園市長鄭文燦今天表示，基於保護原住民族的族人健康，各族群代表一致同意今年7月到9月的桃園市原住民豐年祭相關活動將停辦。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，鄭文燦今天在主持防疫專案會議後表示，桃園市內各原住民族的祭儀，包括原住民族音樂祭，都是屬於大型集會群聚的活動，由於在祭典中，也有些共飲共食的活動，基於保護族人的健康，桃園市政府原民局召開諮詢會議。

鄭文燦說，各族群代表在會議中一致同意今年7月到9月的原住民豐年祭相關活動將停辦，明年再舉辦盛大的豐年祭；桃園市政府提早宣布決定，讓各族群有比較好的作業。

鄭文燦說，這樣安排是保護族人的健康，避免群聚活動產生的風險。