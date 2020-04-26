「愛的距離好難拿捏」 急診醫返家拒幼子討抱網友不捨

童綜合醫院急診部主任魏智偉昨晚在臉書分享「愛的距離」，他說多天沒看到兒子，剛從醫院回到家，兒子衝向前討抱，他馬上拒絕說「不行」，自己內心煎熬，一名女醫護人員看到後說好想哭。

魏智偉在臉書說，兒子幾天沒看到他，昨晚他剛從醫院回到家，一開門，兒子看到，靦腆張開雙臂，討抱，魏智偉馬上說「不行！」兒子默默退回牆角。

魏智偉說，去年他一回家，兒子聽到開門聲會飛奔過來抱，疫情後，為了保護孩子，他幾次的閃躲說不行，慢慢的，就沒有迎接「會不會他覺得，和爸爸親暱是不對的，因為後來一陣子，他都不願意讓我抱，還會閃躲」。

昨晚兒子好不容易主動開口，又被魏智偉拒絕，他在臉書寫著「愛的距離好難拿捏」，臉書留言很多，醫護人員也分享自己經驗，一名女醫護人員說「我也是」，她都會跟子女說「媽媽髒髒」，婉拒孩子討抱，但每次看到孩子失望眼神，都好想哭。