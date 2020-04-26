疑染疫台鐵車長遭獵巫 乘客說這句讓台鐵人好傷

台鐵局一名車長因和磐石艦確診者去過同一家健身房，身體出現不適症狀，消息傳開後連日鬧得沸沸揚揚。昨天中央流行疫情指揮中心宣布他二採陰性，各界鬆一口氣。本報與他聯繫上，他表明近期不想被打擾。台鐵其他基層員工對於外界不斷獵巫，還有旅客的言語嘲諷，感到無奈又生氣。

據轉述，該名車長持續發燒，「燒了又退、退了又燒」，昨天狀況已經好轉許多。被問及心情，他僅表示，希望先好好隔離，不願多談。

另一名列車長說，能夠理解現階段台灣整個社會都一樣，敦睦艦隊31人染疫，大眾對軍人就有疑慮，當台鐵員工傳出疑似感染，台鐵也被貼上標籤。他近兩天驗票時，發現有未售出的座位被占用，上前查票，未料對方竟說「你們現在很危險，為什麼要主動接近我們」，令他感到很受傷。

有列車長說，能夠理解在非常時期旅客的緊繃心理，不過希望將心比心。昨天有旅客對他指指點點，「你一天到晚接觸上千人，全身上下都有細菌吧」。狀況未明前消息滿天飛，搞得內部以為「應該是中了」，明明台鐵很努力，因為一個未確診的揣測，打翻所有人幾個月來的堅持。

也有列車長說，不應該指責誰去健身房，或哪個交通單位變成防疫破口，因為沒有人希望生病，更不應該把對疫情的恐慌加在第一線人員身上。一名站務人員說，有民眾對他說「南部的車長是不是都很有事」，覺得對大家都不公平。

一名司機員說，人云亦云在疫情期間更為明顯，台鐵局此時應該要穩定員工的心，明確告訴員工該名疑似染病的車長接觸誰、排班為何，不能因為轄區不同資訊就不透明。若曾與疑似確診的員工有接觸，也能夠多加防範跟注意，而不是連自己人都搞不清楚狀況。

另一名員工說，肯定台鐵在防疫上不斷努力精進，但還有可以更好的地方，能夠理解台鐵不想要在尚未確診前造成恐慌，但不講反而會讓內部更慌，希望未來對於消息的發布能夠更為主動，也能避免台鐵人被獵巫。