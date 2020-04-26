勞動節連續假期 高溫將有機會超過30度

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，今天東北季風又會稍微增強，華南東移的雲雨帶水氣也將再度增多，台中以北、宜蘭、花蓮一帶轉為有局部短暫陣雨天氣。彰化以南地區相對比較不受影響，大致仍以多雲到陰的天氣為主，只有山區有零星局部短暫陣雨機會。

由於雲量較多以及大環境仍受東北風影響的關係，北部、東北部、東部一帶溫度感受仍較偏涼，尤其夜晚清晨還是有涼意，空曠地區低溫只有17-18度左右。中南部位於東北風背風面，天氣也相對較好，白天感受較為溫暖，夜晚清晨稍涼，低溫20度左右，日夜溫差變化較大。

他說，明天影響台灣多天的華南雲雨帶就會逐漸東移遠離，隨後較乾的空氣南下，天氣可望逐漸趨於穩定，明天白天在東北部、東部迎風面地區仍有局部短暫陣雨機會，北部為多雲到陰，中南部則為多雲偶見陽光天氣。

明晚隨著空氣進一步轉乾，各地都將以多雲到晴天氣為主，擺脫連日陰陰雨雨的天氣狀況。不過雲量減少後，夜間的輻射冷卻作用也會變得明顯，明晚到周二清晨在中北部、東北部空曠地區溫度較低，低溫有機會降到16度上下。

周二白天起乾空氣影響，一直到周四天氣都較為穩定，各地為晴到多雲，下雨機會較低，溫度也將逐漸回升，尤其白天有陽光的情況下，溫暖的感覺較明顯，但是夜晚清晨仍稍涼，日夜溫度變化較大。

周五到下周日勞動節連續假期，吳聖宇說，依據目前的預報資料來看，台灣附近將轉為偏南風暖空氣影響，各地雲量增多，但是天氣大致仍然穩定，以多雲到晴天氣為主，東半部有零星局部短暫陣雨，山區午後因為熱力作用也會有局部短暫陣雨機會，溫度更為上升，各地高溫將有機會超過30度，又會變得有夏天悶熱的感覺了，安排假期活動時要留意溫度偏高的可能性。