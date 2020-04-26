不只人工光源擾人 反射也會造成光汙染

環保署統計，光汙染陳情案以台北市為最多，除了LED、廣告燈箱、戶外投光照明燈、路燈等人工光源會造成民眾不適以外，反射光也是投訴一大來源。其中最具代表性就是大巨蛋蛋頂因使用鈦板，陽光一照射就會反光，甚至影響隔壁的光復國小學童上課。

去年底光復國小家長集體到台北市議會向台北市長柯文哲陳情，抗議大巨蛋蛋頂反射光害影響住戶生活及學童上課，到了夏天情形可能更加嚴重。

議員許淑華統計，至少有45間教室、1300名學童受害，上課時常常因強烈反射光線必須逃離窗戶，但還是感到刺眼不舒服，市府卻只在教室加裝兩片窗簾。遠雄日前則在忠孝東路側蛋頂進行塗料試裝試驗，盼解決問題。

環保署近期訂定光汙染管理指引，由於建築物上具有高可見光反射率、高光澤度的材料，在陽光照射下會出現反射光，影響民眾生活，因此將反射光納入管理指引。

環保署表示，反射光來源主要為玻璃、金屬、太陽能板等材料，設立前最好就要做好源頭管理，例如主管機關應要求大型建物表面使用霧面材質材料，就可降低反射光，也應要求業者提出反射光影響評估報告，包括反射光分布範圍、反射百分比，並避免反射光進入駕駛者視線、民眾生活範圍。

但若已是既有建築或物品的反射案件，環保署建議，仍可針對反射源頭改用霧面材質，或使用吸光塗料、加裝黑色紗網，也可在光傳播路徑裝設布幕、圍籬等遮蔽物等，阻斷反射光散播。