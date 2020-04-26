光汙染3年1300件陳情 環署立指引納管

近三年共有1300件光汙染陳情案，主要抱怨廣告光源過亮或閃爍，夜間影響居民睡眠，更可能危及行車安全。環保署近日拍板光汙染管理指引，規範商業區、住宅區人工光源的亮度及垂直照度，提供地方政府及相關部會納入法規加強管制。

市區LED看板、霓虹燈、燈箱廣告時常到了深夜仍閃爍發亮，衛福部前年還重金打造一輛大型LED廣告車，在西門町鬧區滿街跑，引發不少民怨，但廣告車是合格改裝無法可管，目前也未有法規可取締或限制過亮的光源。

為改善民眾生活，環保署近期訂定光汙染管理指引，環保署空保處科長謝仁碩表示，光源的亮度過高會刺眼，為了找出對台灣人最舒適的亮度，找了各種族群的民眾試看不同亮度的光源，勾選十個最舒適至最不舒適的等級，才敲定亮度建議值。

謝仁碩說，指引規畫商業區晚上6時至11時，最大亮度應限制在每平方公尺1000燭光以下，住宅區則加嚴至每平方公尺650燭光，類似在家裡看電視的亮度，肉眼不會覺得不舒服。垂直照度則會影響室內明暗度，無論商業區、住宅區一律訂定25勒克斯以下。

至於路燈、投光燈的逸散光會導致夜空亮度增加，指引建議，國家公園、生態保護區等特定場所，應考量環境特性再確認是否架設燈具，或使用全遮罩就可降低影響。

指引沒有強制性質，但主管機關或地方政府若納入相關法規，就能直接強制管理人工光源的亮度及垂直照度。不過各光源目的事業主管機關相當複雜，招牌廣告、路燈、建築物光源為內政部管轄，國道省道路燈、交通號誌燈、航空障礙燈則歸交通部，地方政府也可訂定自治條例納管。

據了解，內政部已開始檢討相關法規，考量納入指引的可能性；交通部則認為，只要在安全前提下，願意評估調整現行做法。