願景回響／護樹不「斷頭」 林務局將訂修剪規範

都會區樹木常遭不當修剪，讓數十年長成的綠資源毀於一旦。農委會林務局表示，近期將與各縣市主管機關及園藝景觀專業團體開會，將盡速建立統一的修剪規範，並研議在網路成立「樹木保護專區」，供民眾舉報不當修剪情形，除能及時處置，也藉此糾舉不肖廠商，建立監督機制。

林務局並表示，中央將放寬「受保護樹木」的認定標準，授權地方政府依實際需要認定，盼能擴大受保護樹木範圍；一旦被列為受保護樹，須優先加強保護，修剪、移植都須採更高標準。

森林法於二○一五年修正部分條文，增訂「樹木保護專章」，規定林務局應訂辦法，建立樹木保護專業人員培訓、考選及分級認證制度。樹木保護與管理若在一定規模以上，應由這些取得認證的專業技師或聘有專業技師的業者或機關規畫、設計及監造。

另外，樹木保護專章也要求林務局針對樹木修剪、移植等作業方式，訂定技術規範作為遵循依據，避免樹木被不當處理的爭議。但近五年來，相關規範付之闕如，專業技師認證及考選制度也沒有著落。

林務局表示，業界對於專業技師認證及考選制度雜音不少，林務局積極整合中，近期將邀縣市政府、專業團體代表會商凝聚共識。

另外，將統一樹木修剪及移植的作業規範，讓樹木主管單位有標準可循。這次會議也將研議在臉書或林務局官網開設樹木保護專區，讓公眾隨時舉報不當修剪情形，讓公權力介入處置，以糾舉不按施工規範作業的不肖廠商，藉此建立淘汰的監督機制。

林務局表示，目前六都均建立樹木修剪規範，但仍有許多承包商以低價搶標，採不合理的「斷頭式」修剪工法，呼籲樹木主管機關可改採限制性招標，讓有經驗的業者合理修剪樹木，保育城市珍貴的綠資源。

看更多報導：樹的無聲吶喊