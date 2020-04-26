願景回響／嘉市「校園千樹」 減碳減冷氣

嘉義市部分學校推動種班樹、畢業樹，獲教育部肯定。嘉義市府教育處長林立生昨天表示，今年起將加碼推動「校園千樹」計畫，在校園、運動場館、運動公園等場域至少種一千棵樹； 除種原生樹種，也要採複層植栽設計，增加植栽與生物多樣性。

嘉義市長黃敏惠也認為應該響應「為未來種一棵樹」的倡議，她提出「一校一特色、一生一專長、一年一千棵樹」的教育新策略，除讓校校有亮點、每位學生有舞台，孩子都能在多元的環境裡，展開自己的興趣、形成專長，日後勇敢逐夢，校園空間也要加碼種樹。

林立生說，聯合報系願景工程今年倡議「為未來種一棵樹」，正好讓校園在爭取「班班有冷氣」的同時，反思如何設法為空調耗電的排碳進行「碳中和」。種樹就是抵銷碳排最簡單的氣候行動，由學校師生一起來種樹，不僅實踐為環境盡一分心力，在種樹、養樹的過程中，更是絕佳的環境與生命教育。

林立生表示，教育處已通令各國中小學盤點校園可供植樹空間，由市府統一向林務局嘉義林管處申請原生種樹苗，在國中小及運動場館、運動公園至少種下一千棵樹。除種單一樹苗，林立生也發現新加坡種樹多採複層植栽設計，不但美化景觀，也能創造更多樣性的生態環境，未來的種樹行動也會融合這項設計，讓校園真正成為環境教育的場所。

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