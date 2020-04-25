台北車站人流減四成五 廣告、停車場、餐飲業績跟著垮

新冠肺炎疫情擴大，台鐵車流人流明顯減少，連帶衝擊車站旅運服務商業設施業者營收，台鐵局將給予業者三個月租金及定額權利金補貼，預估有350家至400家業者受惠。

為做好邊境管制，中央流行疫情指揮中心3月即宣布禁止外籍人士入境，斬斷來台觀光旅遊，同時國人憂心疫情旅遊意願下滑，台北車站粗估人流較以往減少四成五，全台車站少三成。

據台鐵了解，疫情對車站廣告商的衝擊最大，包括去年談定的留學、旅遊業的廣告合約，被大量抽單，4月的業績較去年同期減少五成以上。因為人流減少，停車場業績至少跌四成。此外，車站餐飲業在2月的時候業績大概少一成多，3月少三成，到了4月店家說生意減少30、40%左右。疫情期間有停車場、餐飲等十多家業者解約。

為舒緩業者營運壓力，交通部向行政院爭取到約1.25億元預算經費，交通部紓困2.0方案納入補貼與台鐵簽訂租賃契約的車站內經營商場含旅館、商店、廣告、機器類（如自動存物箱、販賣機等）、停車場，以及車站外之經營停車場及公共運輸業者。經審核通過業者，將可補貼4月1日至6月30日的租金及權利金27.5%。台鐵表示，自己也是受災戶，運輸本業、便當副業的營收皆下滑，希望此時業者也能承受一部分虧損。