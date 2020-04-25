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車長二採陰 台鐵：未與旅客接觸且都戴口罩
針對台鐵局南部車班車長4月16日與敦睦艦隊確診者同在一家健身房運動，今日經中央流行疫情指揮中心公布，二採結果顯示為陰性。台鐵局表示，該員貨物列車車長，未與旅客接觸，且值勤期間皆依規定全程配戴口罩。
台鐵局表示，值勤列車及所經場站均已先完成消毒，且已掌握的接觸者也都已通知加強自主健康管理。
台鐵局表示，自疫情爆發即已實施一線員工出勤健康管理，每日上、下班量測體溫並做成紀錄，酒精消毒雙手及上班全面配戴口罩；備勤宿舍定期消毒作業，列車每日至少清潔消毒一次，每周進行迪森藥劑深化消毒一次。
因應疫情發展，將持續全力配合中央流行疫情指揮中心及交通部各項應變指示與要求，落實各項防疫工作，以確保旅客及員工健康。
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