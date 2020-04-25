幫助那女孩 余靚溫暖初心5年號召捐贈15萬件二手內衣

防疫期間在家裡悶壞了嗎？不如把家裡的舊內衣整理一下，且現在它們有一個好去處，可利用全台1,400個訴求零接觸的「掌櫃智能櫃」把二手內衣捐出去，也許妳就幫助了另一個女孩。

掌櫃表示，這次與心衣Seeing Taiwan Girls合作，要將募集到的二手內衣寄送到東南亞地區幫助需要的女性。民眾只要把適合捐贈的二手內衣先清洗後，再妥善包裝，拿到鄰近掌櫃櫃點，並支付35元運費，就可完成捐贈。

現年才33歲的心衣創辦人余靚，曾是泰式按摩師，現在經營水果行生意，推動內衣捐贈計畫已有五年多了，平均每年累計總計回收近3萬件的二手內衣，累計下來已達約15萬件，但因為一件內衣僅酌收10元處理費，至今她已自掏腰包付出超過55萬元積蓄在做二手內衣捐贈，而且未來還會持續中。

余靚透露，當初會開始有內衣回收的想法，是那時自己剛被檢測為糖尿病患者，而在治療前期體型常會忽胖忽瘦，內衣不到半年就需要整批汰換，但每件內衣都很新狀況都不差，真心覺得可惜才開始尋找管道，希望能將此物資再次的循環利用。

余靚指出，她原先是從臉書開啟社團，將理念寫成貼文，並在親友們中詢問，希望能一起寄去國外節省運費。而親友又再轉告親友的親友，如此便成長為如今近3萬女性共同響應的社團，也有來自海外國家的共襄盛舉，而目前主要的捐贈族群為亞太區域貧窮女性和泰國的女囚。

這些年下來，最令余靚感動的是，曾有位住在印尼的香港人打越洋電話給她，用不是很好的中文，再參雜一點英文跟粵語，表示他與他的老婆覺得透過傳遞良品二手內衣溫暖的初心讓他們夫妻很感動，要請台灣朋友幫忙捐款2000元給她贊助運費，但他的在台友人一直不願意相信他說的話，所以他特地打來越洋電話向她確認，並還給了余靚不少鼓勵。

余靚表示，能被男性朋友認同女性之間的物資支援，也讓她更堅信，「對的事，就繼續做，總會有人能明白理解的」。