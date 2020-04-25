憂教壞小孩 鄧惠文評周揚青：網路公審報復不該被津津樂道

周揚青23日以千字文宣布分手，並爆出「小豬」羅志祥交往期間劈腿、約炮、多人運動等顛覆三觀的不堪情事。精神科醫師鄧惠文卻提醒，在大家津津樂道討論八卦的同時，要注意「網路制裁前情人的攻擊力」，擔心造成小孩觀念偏差。

針對周揚青在微博大爆羅志祥的醜事，精神科醫師鄧惠文昨天在臉書寫道，藝人對年輕孩子有很大的影響力，年輕孩子不只看到八卦，還看到「網路制裁前情人的攻擊力」。鄧惠文指出，這種輿論公審的武器，可用於公義也可用於私仇。

她希望師長和家長能夠輔導孩子，不要讓孩子認為用網路人身攻擊是討回感情公道的好方法，必須和孩子討論和辨認，哪些是需揭發的惡行，哪些是私人情感的糾葛。

鄧惠文認為，揭發惡行是一回事，如果情人強暴、誘騙、犯法，則應該在自身安全的前提下義勇報警揭發，而不是在網路傳播。至於感情背叛，對於前情人的差異觀念、背叛忠誠、移情別戀的行為，理性分手是對的。

她強調「諸網路公審的情愛報復，不該被津津樂道」，提醒不要等孩子成為恐怖情人，再來抱怨教育少了什麼。最後她補充自己的立場，並沒有挺羅志祥，也沒有不挺周揚青。