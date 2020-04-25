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Whoscall發布「疫情防詐白皮書」！手機簡訊成詐騙新破口　9大類疫情詐騙要提防

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Whoscall獨家拆解9大疫情詐騙分類。圖／Whoscall提供
Whoscall獨家拆解9大疫情詐騙分類。圖／Whoscall提供

新冠肺炎疫情激盪全球，就在各國極力控制疫情、人民恐慌不安的同時，不肖的詐騙集團卻趁勢大發災難財。Whoscall自今年1月以來，已攔截超過1億通詐騙電話及簡訊，尤其在3月11日WHO宣告COVID-19病毒全球大流行之後，全球的詐騙案件也創下歷史新高，包括台灣、香港、日本、泰國、馬來西亞、巴西等地詐騙電話的回報數量都飆漲3倍以上。

Whoscall發表全球第一份「疫情防詐白皮書」，指出這波詐騙主要瞄準疫情爆發、恐慌購物、居家隔離、經濟蕭條等4大指標下手，衍伸出各種詐騙手法，從大家熟知的口罩詐騙到假稱網購系統、政府救濟補助、疫苗投資等，並持續擴大中。根據Whoscall分析，詐騙主要分類如下：

●疫情假訊：發送不實消息、釣魚簡訊、詐騙電話、電郵等

●物資供應：以各類物資為名的詐騙，如免費口罩、醫療用品、酒精、消毒劑等

●政府政令：假冒健保署、檢察官、警察，謊稱健保卡違規使用、檢疫違規罰款、救濟補助等

●醫護治療：謊稱親友患病，以醫藥、假疫苗、健康保險等為由騙款

●線上娛樂：以線上影視、社交平台為名，擴散病毒連結、假稱遊戲主機代購

●投資週轉：假冒銀行推薦投資、疫苗公司募資、不動產投資、不明投資平台

●科技應用：虛構病患追蹤App、公司通知；入侵商務電郵（BEC）、遠端會議等

●求職陷阱：以介紹工作為由，向失業者騙取金融帳戶存摺印鑑、介紹金、手續費等

●慈善募資：假稱慈善團體為疫情募資，詐取資金、物資

值得關注的是，自今年2月疫情延燒以來，惡意簡訊數量迅速爆量，連續兩個月狂增3倍以上，顯示手機簡訊已成為此波疫情詐騙的新破口。受疫情影響，大眾減少外出，大量購物行為轉到線上網購或申購線上服務等，都成為詐騙的新名目，透過簡訊釣魚連結，詐騙集團不單能竊取個資、盜刷信用卡，甚至透過植入木馬病毒，藉由手機擴散行騙。

台灣實施口罩實名制的美意，在詐騙集團心中卻成了商機，根據Whoscall統計，3月9日行政院宣布「口罩實名制2.0」上線，隔日詐騙回報量立即暴增，詐騙集團立刻透過海外電話行騙，假稱「健保卡鎖卡」、「購買設定錯誤」、「關閉網路個資」等要求回電，騙取高額電信費，後來在疫情指揮中心極力宣導「口罩系統不會打給你」之後，詐騙回報量明顯驟降，但隨著口罩預購取貨日接近，詐騙集團又捲土重來，假冒口罩到貨的釣魚簡訊，導致詐騙回報量再度暴增，可見詐騙集團緊跟口罩政策的時機不斷變換行騙手法。

全球的詐騙情勢也都隨著疫情變化越演越烈，像是美國有人藉川普振興政策做金融詐騙，英國有假稱皇室救濟金詐騙，南非還有人冒充中央銀行直接回收鈔票，美國聯邦調查局（FBI）、日本警視廳、英國國家詐騙情報局（NFIB）、加拿大反詐騙中心（CACF）都公開針對新冠肺炎詐騙發出警告。

Whoscall團隊運用龐大的資料數據庫及AI技術主動偵測詐騙號碼，即時向全球上千萬使用者發出警告；針對簡訊詐騙，Whoscall透過超連結掃描技術，只需0.5秒就能直接在Android手機上示警可疑簡訊來源及惡意連結。Whoscall即時辨識來電，可掌握與刑事局165連動的詐騙最新資料，一旦接到可疑來電或簡訊，就會自動顯示「疑似變造號碼」、「假冒賣家」、「假冒健保局」等，同步在App中開啟一鍵攔截功能，可直接封鎖熱門騷擾電話。

刑事局165與Whoscall聯手提供疫情防詐小錦囊，提醒大眾特別警戒各類短連結，針對近期猖狂的簡訊詐騙，Android用戶可善用Whoscall推出的簡訊功能防護，加強辨識來源；網購時要仔細檢查賣家合法性及網路評價，選擇有提供第三方支付的拍賣平台，切勿私下交易；收到訊息後務必多方驗證真假，遇到疑似詐騙的情況，即時求證165反詐騙諮詢專線，報案處理。

Whoscall洞察到詐騙集團看準簡訊的普及性，使得簡訊詐騙成為新破口。圖／Whoscall提供
Whoscall洞察到詐騙集團看準簡訊的普及性，使得簡訊詐騙成為新破口。圖／Whoscall提供
Whoscall自今年1月以來，已攔截超過1億通詐騙電話及簡訊，並發表全球第一份「疫情防詐白皮書」。圖／Whoscall提供
Whoscall自今年1月以來，已攔截超過1億通詐騙電話及簡訊，並發表全球第一份「疫情防詐白皮書」。圖／Whoscall提供
Whoscall提供4種方法，提醒大眾除了防疫戴口罩，也務必加強線上防詐、小心受騙。圖／Whoscall提供
Whoscall提供4種方法，提醒大眾除了防疫戴口罩，也務必加強線上防詐、小心受騙。圖／Whoscall提供
詐騙集團緊跟台灣口罩實名制政策變動，不斷變換詐騙手法。圖／Whoscall提供
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詐騙集團 疫情 口罩

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