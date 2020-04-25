超商飯糰口味百百種 網友狂推「台日混血風」：好吃到銷魂

各大超商幾乎都有販售的飯糰，因為方便、便宜又有多種口味，再加上部分超商還會推出搭配飲料的優惠組合，讓飯糰成為不少人早餐的選擇。一名網友就在網路論壇上發文表示，自己常去住家附近的3大超商購買飯糰，想知道「究竟哪個口味最好吃呢？」貼文一出隨即掀起熱議，許多網友回應推薦原Po好吃的口味，其中「雞肉飯」更是大受歡迎。

該名網友在PTT上發文說到，住家周圍有常見的3大超商，每當他肚子餓，便會去超商購買飯糰飽餐一頓，「常常買肉鬆跟鮪魚，因為便宜又好吃，各位太太都去買那種口味的飯糰呀？」

對此，大批網友紛紛向原Po推薦飯糰口味，像是「蔥燒豬肉」、「芥末鮭魚」、「培根蛋沙拉」、「鮭魚」、「龍蝦沙拉」；有人也附上自己的心得表示，「全家雞五目烤飯糰，神好吃！」、「每個人口味不同，我推便宜肉、魚鬆、鹹蛋黃」、「7-11鮭魚海帶芽，圓形的飯糰」、「鮪魚、芥末鮭魚、泡菜，好吃！」、「鮭魚飯糰其實很耐吃」。

最多人喜愛的口味是「雞肉飯」，有網友更說到，「雞肉飯好吃到銷魂，每天上班都要買來當早餐吃，絕對不能沒有它！不然我就失去了上班的動力」。雞肉飯原是台灣傳統的美食小吃之一，業者將它融入日式的御飯糰中，大獲民眾好評。