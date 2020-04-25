1.6億改善部落環境 原民會主委今赴花蓮卓溪鄉現勘

原民會編列近1.6億元預算，提供原鄉部落興建聚會所、改善聯外道路等，原民會主委夷將·拔路兒(Icyang·Parod)今赴花蓮縣卓溪鄉，與鄉長、村長、部落頭目及族人等一起會勘「中平部落聚會所」，他說，原民會將持續協助各地方政府辦理部落聚會所興建及聯外道路改善，讓族人擁有優質穩定的生活環境。

原民會主委夷將Icyang表示，部落為原住民族地區政治主體及生活中心，聚會所則是族人日常聚會及辦理歲時傳統祭儀的場所，為支援部落文化傳承、維持部落交通安全，原民會每年編列預算，補助地方政府興建部落聚會所及改善部落聯外道路，期望能給族人文化空間，還有一條安全通勤、通學與就醫的路。

夷將Icyang說，部落聚會所對族人有重要意義，部落連外道路則與部落救災防災、醫療救護、通勤就學等機能息息相關，這次核定2座聚會所興建工程、2座聚會所規畫設計、15件部落聯外道路改善工程，總計補助經費1億5958萬元。

他指出，在蓮縣卓溪鄉的補助項目，除了「中平部落聚會所興建工程」，還有「崙布山聯絡道路復建工程」，該路段為崙山部落及古村部落往來的主要道路，常因豪雨導致路面下陷無法通行，原民會在2018年7月補助進行可行性評估，這次補助辦理規畫設計，待規劃設計完成後，將依成果補助道路修復的工程經費，維護族人行的基本權力。

夷將Icyang說，原民會將持續協助各地方政府進行部落聚會所興建及聯外道路改善，提供給族人優質且穩定的生活環境。