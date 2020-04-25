10年前今天國道3號走山奪4命 高公局管理邊坡不再被動

十年前國道3號的3.1公里處走山，造成四人不幸喪生，交通部高速公路局說，已記取教訓經驗，十年來不斷深刻檢討，對邊坡管理採取預防及積極式管理，不再被動。

高公局為探討國道邊坡十年來的維護作為，24日舉行國道邊坡安全研討會，以「邊坡」與「防災」為主軸，由員工提出經驗分享，並邀請局外專家學者，就邊坡安全評估及邊坡災情案例交流。

高公局說，國道邊坡安全維護分別於2018年及2019年完成全面性地錨檢測及總體檢作業，透過確實掌握邊坡狀況，建立全生命週期維護管理機制。同時，將邊坡巡查、監檢測作業採科技化及系統化方式辦理，教育訓練提升員工專業能力，完善邊坡管理制度。未來將持續檢討策進，提供用路人優質安全的行車環境。