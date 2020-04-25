每17秒售出一顆的「酥皮焗叉燒包」 添好運出冷凍包啦

全球獨家！連續11年榮獲米其林一星的「添好運」，因應疫情，台灣領先全球3月推出第一波冷凍防疫組，上市一個月熱銷6,000組；第二波將推出添好運每17秒賣出一顆，寫下熱銷紀錄的「酥皮焗叉燒包」冷凍包。

第二波冷凍防疫組預計今（25日）開放現貨與預購，精選五大人氣商品酥皮焗叉燒包、港式牛腩湯麵、添好運流沙包、鮮蝦燒賣皇、鮑汁燜鳳爪，限量推出「防疫合購組」，附添好運環保保冷袋，原價1,489元，防疫優惠價1,160元；另歡慶母親節，訂購防疫組即贈送價值246元的午茶組（添好運流沙包3入+波霸港式奶茶乙杯兌換券），總共現省575元。

此外，同步推出珍貴小珠貝與特級金鉤蝦做成的「頂級XO醬禮盒」，兩入組防疫價388元（原價498元），可炒飯、拌麵，十分方便。每逢過年都會賣到斷貨的「港式蘿蔔糕」也有2入組附贈添好運提盒，防疫優惠價368元（原價650元）。「酥皮焗叉燒包」8入裝附贈添好運提盒，防疫價318元（原價368元）。以上皆限量推出。