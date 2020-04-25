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鮮乳新革命！ 鮮乳坊推台灣第一瓶「A2β 酪蛋白鮮乳」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣第一瓶「A2β酪蛋白鮮乳」，不只鮮乳成分掀起一波新革命，外包裝亦突破台灣乳品既有印象。由國際名廚江振誠，與金馬獎、金曲獎等多項台灣大獎主視覺設計師方序中跨界共同創作，俐落的幾何線條搭配溫和的色彩使用，表達A2β酪蛋白鮮乳其純淨的本質。 圖／鮮乳坊提供
台灣第一瓶「A2β酪蛋白鮮乳」，不只鮮乳成分掀起一波新革命，外包裝亦突破台灣乳品既有印象。由國際名廚江振誠，與金馬獎、金曲獎等多項台灣大獎主視覺設計師方序中跨界共同創作，俐落的幾何線條搭配溫和的色彩使用，表達A2β酪蛋白鮮乳其純淨的本質。 圖／鮮乳坊提供

近期因疫情關係影響，帶動民眾健康意識抬頭，也讓訴求健康、天然的食物更受到消費者青睞。今夏，由乳牛獸醫推出的台灣鮮乳品牌-鮮乳坊，再有新革命，攜手台灣在地酪農，推出首款「A2β 酪蛋白鮮乳」，主打貼近母乳好吸收，近日上架嘖嘖群眾集資平台，竟不到一天就立刻達標破百萬。

鮮乳坊表示，這次協同豐樂牧場酪農一起透過許多研究和國外交流，發現在國外有一種很特別的鮮乳「A2β酪蛋白鮮乳」。而這樣特別的鮮乳是在於「佔了乳蛋白中比例最高的β酪蛋白，有著不同的基因型態」。A1、A2是乳牛主要的基因型，其中A2型的β酪蛋白結構貼近母乳，更加親合人體也更容易吸收，但在台灣，目前並沒有這樣的鮮乳。

為打造屬於台灣自己的「A2β酪蛋白鮮乳」，鮮乳坊與豐樂牧場透過基因篩選、繁殖管理、分群飼養，孕育純正基因的A2乳牛，讓其成長、泌乳並且透過鮮乳坊堅持的單一乳源方式生產鮮乳。

鮮乳坊指出，一隻A2小牛從出生到成熟泌乳，需要三年的時間，在牧場也要把A2乳牛特別獨立環境畜舍飼養，生產的鮮乳時需、單一管線，單一桶槽貯存。這些都是非常困難的事情。因為這樣的鮮乳，是無法透過額外加工添加製作，唯有回到源頭、從生產端突破才有辦法完成，而這也是為什麼全世界A2β酪蛋白鮮乳會如此稀有的原因。

鮮乳坊表示，這是台灣第一瓶「A2β酪蛋白鮮乳」，不只鮮乳成分掀起一波新革命，外包裝亦突破台灣乳品既有印象。由國際名廚江振誠，與金馬獎、金曲獎等多項台灣大獎主視覺設計師方序中跨界共同創作，俐落的幾何線條搭配溫和的色彩使用，表達A2β酪蛋白鮮乳其純淨的本質，也讓鮮乳不僅是生活必需品，更是生活品味與美學的實踐。

鮮乳坊攜手豐樂牧場打造台灣第一瓶「A2β 酪蛋白鮮乳」，訴求貼近母乳好吸收。 圖／鮮乳坊提供
鮮乳坊攜手豐樂牧場打造台灣第一瓶「A2β 酪蛋白鮮乳」，訴求貼近母乳好吸收。 圖／鮮乳坊提供
乳牛獸醫龔建嘉與豐樂牧場老闆黃常禎討論牧場管理與牛隻繁殖管理。 圖／鮮乳坊提供
乳牛獸醫龔建嘉與豐樂牧場老闆黃常禎討論牧場管理與牛隻繁殖管理。 圖／鮮乳坊提供

基因 牧場 母乳

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