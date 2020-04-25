鮮乳新革命！ 鮮乳坊推台灣第一瓶「A2β 酪蛋白鮮乳」

近期因疫情關係影響，帶動民眾健康意識抬頭，也讓訴求健康、天然的食物更受到消費者青睞。今夏，由乳牛獸醫推出的台灣鮮乳品牌-鮮乳坊，再有新革命，攜手台灣在地酪農，推出首款「A2β 酪蛋白鮮乳」，主打貼近母乳好吸收，近日上架嘖嘖群眾集資平台，竟不到一天就立刻達標破百萬。

鮮乳坊表示，這次協同豐樂牧場酪農一起透過許多研究和國外交流，發現在國外有一種很特別的鮮乳「A2β酪蛋白鮮乳」。而這樣特別的鮮乳是在於「佔了乳蛋白中比例最高的β酪蛋白，有著不同的基因型態」。A1、A2是乳牛主要的基因型，其中A2型的β酪蛋白結構貼近母乳，更加親合人體也更容易吸收，但在台灣，目前並沒有這樣的鮮乳。

為打造屬於台灣自己的「A2β酪蛋白鮮乳」，鮮乳坊與豐樂牧場透過基因篩選、繁殖管理、分群飼養，孕育純正基因的A2乳牛，讓其成長、泌乳並且透過鮮乳坊堅持的單一乳源方式生產鮮乳。

鮮乳坊指出，一隻A2小牛從出生到成熟泌乳，需要三年的時間，在牧場也要把A2乳牛特別獨立環境畜舍飼養，生產的鮮乳時需、單一管線，單一桶槽貯存。這些都是非常困難的事情。因為這樣的鮮乳，是無法透過額外加工添加製作，唯有回到源頭、從生產端突破才有辦法完成，而這也是為什麼全世界A2β酪蛋白鮮乳會如此稀有的原因。