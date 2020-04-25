聽新聞
test
0:00 / 0:00
把握今天好天氣 中部以北與宜花明天可能陣雨
一連幾天全台都是多雲時陰的天氣，在中部以北以及宜花地區也下了幾天雨，今天將有所轉變。天氣風險公司分析師廖于霆表示，因為從華南過來的水氣減少了，南部東南部雲量將減少，可望透出陽光，中部以北以及宜花今天仍有零星短暫雨的機會，但是降雨持續時間與強度都會減弱很多。
氣溫方面，因為東北風帶來的北方冷空氣減弱，北部東北部氣溫稍微回升，不會感覺太寒冷，中午高溫升至23-24度，早晚低溫17-20度，早晚感受起來比較涼一點。中南部與東南部中午高溫27-30度，介在舒適到有點悶熱間，早晚低溫19-21度，日夜溫差大。
明天台灣附近水氣又將增多，預料中部以北與宜花雲量變多，上午起也有陣雨發生機會，南部與東南部則較不受影響，還是多雲天氣為主。氣溫方面因為沒有冷空氣影響，明天北部東北部白天高溫仍在24度左右，中南部與東南部在26-30度，各地低溫20度上下，跟今天變化不大。
他說，今天天氣相對是個空檔，若要外出走走，今天比較合適，中南部與東南部白天外出以輕薄透氣衣物為主，但要帶外套，因為早晚較涼。北部與東北部朋友外出薄外套還是要帶，因為全天都還是涼涼的。空氣品質方面，因為高屏風速弱，不利汙染物沉降擴散，是對敏感族群不健康等級，其他地區是良好到普通等級。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言