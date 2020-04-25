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台鐵車站商場、停車場減租金下周申請300至400業者受惠
新冠肺炎疫情爆發以來，台鐵車站人流明顯減少，連帶衝擊車站旅運服務商業設施業者營收，交通部昨天核定補貼作業要點，台鐵局並同步公告，將給予業者3個月租金及定額權利金補貼各27.5%，申請截止至7月15日。預估將有350-400家業者受惠。
台鐵局說，相關業者於4月27日起，依作業要點相關規定，填妥租金及定額權利金補貼申請書，向台鐵局租賃契約的出租機關或管理單位申請。審核通過者，原先4月分已繳租金或定額權利金的補貼，直接於5月分一併扣抵。
台鐵局之前表示，與台鐵簽訂租賃契約的車站內經營商場含旅館、商店、廣告、機器類（如自動存物箱、販賣機等）、停車場，以及車站外的經營停車場及公共運輸業者，經審核通過業者，將可補貼4月1日至6月30日計3個月的租金及權利金，但不含開發權利金及抽成權利金的27.5%。
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