台鐵車站商場、停車場減租金下周申請300至400業者受惠

新冠肺炎(COVID-19)仍持續蔓延，大家也盡力做好防疫工作，聽從中央指揮中心的指示，勤洗手、戴口罩，為了就是保護自己也保護別人，一家早餐店讓客人自行把錢投入空和，統一用酒精消毒，希望的就是能夠降低感染風險，但卻被一名阿姨用嘲笑口氣說「有必要這麼緊張嗎？」

2020-04-25 10:03