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台中第一間麥當勞舊照曝光 網懷念：常在那裡辦生日派對

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞自在台開立第一家分店至今已有36年的歷史，不少民眾的童年記憶都與它有關。 圖／聯合報系資料照片
麥當勞自在台開立第一家分店至今已有36年的歷史，不少民眾的童年記憶都與它有關。 圖／聯合報系資料照片

麥當勞速食業界龍頭，1984年在台灣民生中心開立首間分店，自今在台已有36年的歷史，而不少民眾的童年記憶都與麥當勞有關，近期有臉書專頁分享了35年前台中第一間麥當勞的舊照，引起網友熱議，許多人紛紛留言，分享自己對舊時麥當勞的回憶。

臉書專頁「台中城」18日貼出一張麥當勞舊照，文中寫道「珍貴的80年代台中第一家麥當勞廣告文宣，而位置就在科博館外的中港路（今台灣大道）與館前路口」，原來照片中的麥當勞是1985年台中首家分店，這家分店為獨棟建築，外觀相當美式，屋外仍有空間使車輛開入，而該家分店甚至有提供「得來速」服務，令網友震驚表示「我一直以為得來速是後來的產物，原來一開始就有了！（長知識）」。

不過隨著時代演進，該家分店原址已改成大樓建築，麥當勞則移至地下室繼續營業，而該貼文曝光後，不少網友紛紛留言，表示「 以前去過，那時候中港路旁邊還有不少綠地，不像現在都大樓」、「那個時候賣最好的飲料是奶昔，現在的年輕一代可能難以想像」、「以前番茄醬/糖醋醬/紙巾，都放在櫃台外面 拿免驚的」、「好喜歡這種獨棟麥當勞，美國原汁原味的感覺」、「記得當時我6歲，好喜歡去吃，像是去高級餐廳一樣」、「如果門市還在，本體堪稱歷史建築了」。

事實上該家分店曾在1989年創下一個月辦618場生日餐會的麥當勞世界記錄，有網友紛紛回憶道「我以前小時候在列車廂辦過生日派對」、「 以前外面還有一節火車車廂，小朋友會去那邊辦生日派對」、「我以前小時候在列車廂辦過生日派對」、「還有一台火車裡面可以開生日派對」。

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