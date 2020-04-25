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登山得提防這隻山中小惡魔 被叮到死都不鬆口
新冠肺炎疫情影響，登山成了熱門運動，但是5月起也是蜱蟲好發時間，是許多疾病的傳染媒介如萊姆病、蜱媒腦炎等，疾管署也將蜱蟲叮咬引發的「發熱伴血小板減少綜合症」列為第四類法定傳染病，致死率高達17%，蜱蟲常出現在山區野外，叮人後「死不鬆口」，更被山友形容為「小惡魔」，聞之色變。
玉山國家公園最近便提醒登山遊客注意蜱蟲叮咬，玉管處表示，「發熱伴血小板減少綜合症」疫情發生在5至10月，主要在山區及丘陵地區，引發病媒是長角血蜱。蜱蟲俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，常棲息草叢、樹林等野外環境，4月至10月為蜱蟲活動季節。應避免在草地、樹林等環境中長時間坐臥，如需進入這些區域，應著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡，衣物及皮膚裸露處可使用含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)的防蚊蟲藥劑。
南投醫院便曾治療蜱蟲叮咬案例，有名山友到南投山區登山，回家洗澡時發現腹部竟遭蟲子叮咬，用手拔不起來，因此以指甲剪剪斷蟲體，沒想到這隻小蟲死了還是不鬆口，頭還是死咬著肚皮，只好趕緊就醫。
經醫師確認，這隻小蟲是硬蜱，因為它的口器有倒鉤，硬拔的話會讓倒鉤卡在皮膚，就往皮肉裡面鑽，就算死了，口器仍牢牢夾住拔不出來，因此被稱為山中小惡魔，經醫師處理才取下蜱頭。醫師說，蜱蟲體型最大可到兩公分，除了人類，毛小孩也容易被蜱蟲叮咬。硬蜱是許多傳染病媒介，萬一被叮咬，應盡速小心摘除或就醫處理，並在就醫時要將旅遊史、動物接觸史主動告知，方便醫師診斷治療。。
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