還在刷卡叫外送？網曝慘痛經歷：被取消不退費、餐點歸外送員

外送服務是民眾宅在家就能享用外食的一大福音，現行的外送平台也常與信用卡公司、支付平台合作祭出優惠，但也衍生出不少消費爭議。一名網友就在社群論壇上發文表示，自己不知道「訂單被取消就不能退費」、「取消後餐點歸外送員」等兩項規定，在付款時因為回饋優惠選擇了信用卡付款，沒想到竟遭外送員欺騙，所幸最後將多付的金額拿了回來。

該名網友在「Dcard」上發文說到，下班後常常叫foodpanda外送，租屋處是一樓皆有店面的社區，因此住戶僅能透過停車場出入。他原本大多使用現金支付叫外送，但因著信用卡有5%的優惠，才改用信用卡支付，訂了200元的麥當勞。一如往常，該名網友在外送員離住處約還有2、3分鐘的車程時，就到停車場等待，「大約十分鐘過去了，怎麼都沒看到人？」

正當他上前查看，才發現一名外送員提著麥當勞要離開，讓他疑惑地問到，「我不是有備註在B1停車場嗎？我在下面等很久耶」外送員接著表示自己有前往停車場，但沒看到人，「打電話也沒人接，因為時間太久，（訂單）已經被取消了」。他還向原Po表示，刷卡付款的話，「那錢到時候會退回去，餐點我要送回去也麻煩，不然妳再給我現金，這份就直接給妳了」。

原Po拿了現金給外送員後，返家準備享用餐點時，才從家人口中得知，原來信用卡付款「訂單取消不會退款」且「餐點歸外送員」，是外送員騙了他。著急的原Po馬上聯絡客服人員，幸好最後有將多付的款項取回，但還是讓他直呼：「只能說這個規定真的對刷卡的客人超級沒保障，大家還是盡量付現吧」。

對此，有網友就補充表示，該規定是指客人「超過10分鐘」都沒來取餐、打「兩通電話」也不接的情況下，餐點會直接給外送員且不退款，因此習慣使用外送服務的民眾，須多加留心注意。