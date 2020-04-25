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新冠肺炎疫情未歇登革熱季又到 醫師提醒症狀異同

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
新冠肺炎疫情未歇，登革熱流行季同時到來了。示意圖。本報資料照片
新冠肺炎疫情未歇，登革熱流行季同時到來了。示意圖。本報資料照片

新冠肺炎疫情未歇，登革熱流行季同時到來了。衛福部疾管署統計，今年登革熱疑似通報病例為近五年最低，但鑑於登革熱部分症狀與新冠肺炎相似、有可能被誤判而未及時診治，因此疾管署發函請醫界問診時多加留心。醫師表示，民眾出現類似感冒的症狀就醫時，要同時告知是否曾到戶外活動或被蚊子叮咬，助醫師綜合判斷。

衛福部疾管署統計，2015年至2019年全國登革熱本土病例及境外移入病例累積通報病例數在642例到2174例不等，今年同期共計501例，為近五年新低。如看確定病例數，2015年至2019年同期的確定病例述在42例到466例不等，今年同期則為50例，是近五年次低。

衛福部疾管署23日發布致醫界通函第432號，指登革熱部分症狀與新冠肺炎相似、有可能發生疑似病例未及時診治的情形。因此提醒醫界，對於具登革熱流行地區旅遊史的疑似病例，同時考量新冠肺炎與登革熱，並適時進行登革熱疑似病例的通報以及運用NS1快速診斷試劑進行快篩。

國泰醫院小兒科主任侯家瑋表示，登革熱與新冠肺炎均為病毒感染，因此都有病毒感染後出現類似感冒的症狀，像是發燒、頭痛、痠痛等。比較不同的是，登革熱可能造成後眼窩痛、皮膚起疹、肌肉與關節痠痛明顯、比較不咳且比較不會影響嗅覺與味覺等；就好發地域而言，由於氣溫較高的地方較易孳生蚊子，因此登革熱好發於中南部地區。

侯家瑋表示，登革熱與新冠肺炎的潛伏期可能在一周內，新冠肺炎也可能長達十四天以上。由於登革熱流行季到來，民眾如出現類似感冒的症狀就醫時，除了要提醒醫師近期是否到人潮擁擠公共場所等資訊，也要記得告知是否曾到戶外活動或被蚊子叮咬，助醫師綜合判斷。

新冠肺炎 登革熱 醫師

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