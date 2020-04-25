早餐店認真防疫用酒精「消毒紙鈔」 竟遭阿姨諷：有必要這麼緊張？

新冠肺炎(COVID-19)仍持續蔓延，大家也盡力做好防疫工作，聽從中央指揮中心的指示，勤洗手、戴口罩，為了就是保護自己也保護別人，一家早餐店加強防疫措施，讓客人自行把錢投入空盒，並且將鈔票統一用酒精消毒，希望的就是能夠降低感染風險，但卻被一名阿姨用嘲笑口氣說「有必要這麼緊張嗎？」

網友在臉書「爆怨公社」發文說道，因為看到新冠病毒能在鈔票上活5小時的新聞後，早餐店裡便開始不直接用手接客人的紙鈔、硬幣，讓客人把錢投入空盒後，會統一用酒精消毒，所以客人收到的錢都是消毒過後的，結果有一個阿姨來買早餐，竟用嘲笑的口氣說「有必要這麼緊張嗎？」

網友也直呼「是！我會緊張」他認為「這麼做真的有點麻煩，又浪費酒精，但說真的，收錢不可能收一個就洗手一遍，一直用酒精噴手，才沒幾天，手都快爛了，消毒不但可以自保，連帶客人拿到消毒後的紙鈔硬幣，也是可以不用提心吊膽，是雙重保護，防疫不易，一個不小心就可能被感染，然後又傳給別人，不要嫌麻煩！口罩、洗手、消毒，都要仔細做好！」

其他網友也很贊同店家做法「這方法很棒，店家防疫觀念正確」、「我們也是一樣，收到客人的錢立馬都用酒精消毒過！」、「很多阿姨阿伯都覺得有那麼可怕嗎」、「我也是呀~只是個消費者~拿到錢都會消毒」、「可以自己不做，但不要嘲諷認真防疫的人。我今天看肯德基櫃台收銀都帶手套了。有個服務生一直在一輪又一輪的消毒空位。」