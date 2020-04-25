梅雨季何時開始？ 賈新興直指兩段時間點

今年梅雨季何時開始？天氣風險公司總監賈新興在臉書預估2020年梅雨季特徵，他表示，有利梅雨活躍的大環境比氣候平均狀態弱很多。預估兩段期間有利梅雨大環境，第一段於5月18日至30日，第二段於6月1日至6日。

最新的預測資料顯示，大環境有利於梅雨鋒面形成的時間，和上次預報相比，第一段的時間略提早了2至3天，第二段的期間也提早至6月1日，持續的時間則略縮短。

他預估5月和6月的月累積雨量偏少的機率很高，溫度也以偏熱的機率最大。賈新興說，梅雨季節中當環境適合時，梅雨鋒面上就容易長出一些豪雨製造機，為台灣帶來劇烈降雨。

梅雨何時開始的預估，他說，除了參考梅雨指標外，也參考了45天的預測以及14天的預測，基本上的趨勢都類似。因為天氣預報的本質仍有其不確定性，要隨時留意更新最新的資訊。