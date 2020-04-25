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今天好天氣明天又轉雨 吳德榮：下周晴朗微熱

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天天氣好轉；降雨大幅減少。本報資料照片
今天天氣好轉；降雨大幅減少。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天天氣好轉；降雨大幅減少，迎風面有局部短暫降雨的機率，以北海岸、北部山區及東北部機率較高；氣溫回升、早晚仍偏涼。北部15至23度、中部17至27度、南部18至29度、東部16至26度。

明天水氣再增多，北部及東半部有局部雨，中部亦有零星短暫降雨的機率；北台濕涼。下周一天氣好轉，上半天北部及東半部仍有局部短暫雨，下半天水氣減少，天氣漸趨穩定。

他說，下周二受高氣壓影響，鋒面水氣帶遠離，濕涼多雨的天氣結束；下周二至周四連三天晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚偏涼。下周五水氣漸增，白天舒適微熱、午後山區有短暫陣雨的機率。

吳德榮 中央大學

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