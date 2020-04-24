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頂呱呱必吃餐點？ 老饕答案一面倒：吃過回不去
台灣人外食比例逐年增高，連同帶起速食餐廳的市場需求，每年商機上看好幾百億，就有民眾在網上詢問「本土速食品牌頂呱呱的的必吃餐點」，結果問題一出，老饕狂推「呱呱包」，直呼「絕不踩雷」。
原PO在PTT發文提及，請問在地速食品牌頂呱呱，第一次吃要點什麼才內行，「各位鄉民去頂呱呱都吃什麼呢？」貼文一出，內行人指出必點呱呱包，「呱呱包沒有之一」、「呱呱包真的好吃」、「絕對是呱呱包」、「單點呱呱包，其它都不要」、「就呱呱包沒別的」。
事實上，先前就有youtuber請外國朋友試吃頂呱呱的餐點，其中經典招牌呱呱包最讓外國人驚豔，製作方法是將油飯包在雞皮內，接著裹粉拿去炸，讓不少外國朋友驚呼「沒想到裡面竟然是米飯」。
另外有網友好奇在競爭激烈的速食市場，頂呱呱的優勢在哪，對於支持者來說，頂呱呱「不裹麵衣」的炸雞、還有那炸油焦香都是一種特色，呱呱包、傳統口味的地瓜薯條也都是別的地方吃不到的，這種差異化大概就是頂呱呱多年來的生存之道。
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