貓咪連續五年在北車通風管生寶寶 台鐵籲勿驚擾餵食

日前有民眾發現一隻灰色花紋小貓在台北車站地下一樓的冷氣通風管內肚子餓得喵喵叫，台鐵趕緊請台北市動保處協助誘捕失敗。交通部長林佳龍今在臉書說，經詢問專家，他們說貓媽媽會選擇自己認為安全的地方生產，只要不驚擾貓咪，貓咪就很安全；長大了，牠們就會自己離開。因此台鐵特別設置公告，希望大家不要圍觀、餵食。

台鐵局表示，台北車站西停車場附近有隻母貓在排風管處生小貓，每天會在固定時間回來餵食，那天由於餵食時間較晚，小貓才會一直叫，待母貓餵食後即安靜下來，小貓安全無虞。

林佳龍說，暱稱為「小花」的貓媽媽平常沒有在台北車站活動，只有生小貓時才會出現在台北車站通風管；貓媽媽對天花板內的通風管路線熟門熟路，無從得知從何出入，擔心牠們跑到危險的地方，也不可能將天花板拆除捕捉。

他說，這是母貓第五年到北車生產。台鐵很希望為母貓執行TNR（街貓結紮），因為擔心沒有母貓照料小貓會死亡，所以每年等到小貓長大到一定程度就設置誘捕籠誘捕，但是連續四年，機靈的母貓都沒有進籠。那天因為眾人圍觀，母貓銜走了小貓，即使裝設誘捕籠，至今仍是空空的。

林佳龍說，動保專家說，貓媽媽是看好這邊的「居住環境」，只要不驚擾貓咪，貓咪就很安全；長大了，牠們就會自己離開。因此台鐵特別設置公告，希望大家不要圍觀、餵食，如果成功誘捕到小貓，將會送到動物之家讓有緣人認養。如果沒有誘捕到，牠也會乘載著台鐵與大家的祝福探索世界。