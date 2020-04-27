關鍵時刻提升保護力 這瓶雄蜂精1瓶>32瓶

聯合線上 / 鄭嘉蕙

COVID-19疫情風暴，沒有人是局外人！在防疫關鍵時刻，勤洗手、確實清潔與消毒，再加上口罩防護是關鍵，但是除了這些外在防疫重點項目之外，千萬不要忽略提升內在保護力。非常時期體力up、防護力up，理應外合、多管齊下打造全方位的保護力，提升自我健康

對忙碌都會人來說，補充「雄蜂精」是效率首選。 圖／易俊帆 攝影
對忙碌都會人來說，補充「雄蜂精」是效率首選。 圖／易俊帆 攝影

現代人講求效率，在兼顧工作與家庭的忙碌生活中，會適度補充保健營養品增強體力，日常保養營養品像雞精、蜆精，還有「雄蜂精」可以選擇。萃取自雄蜂蛹的雄蜂精，胺基酸含量高，數據會說話，一瓶雄蜂精是兩瓶雞精或32瓶蜆精的含量，讓雄蜂精和市售同質性產品超級比一比，可以說是最有效率的營養補充。

衛生福利部審核通過之健康食品資料查詢(109年4月)。 口感味道為：聯合線上／製表
衛生福利部審核通過之健康食品資料查詢(109年4月)。 口感味道為：聯合線上／製表

「御沛方-雄蜂精」由源穎生技獨家開發，其中獨到之處就採用一個蜂巢只有2%以及每年只有2~3個月可以採收雄蜂蛹，數量少又取得不易的雄蜂蛹近年被喻為「食品界新明星」，運用小分子技術將高濃度雄蜂蛹蛋白精華萃取出來，每瓶都經過12道工法才能完成，技術上實為台灣首創。

一天一瓶「雄蜂精」為護肝顧體力打好基礎。 圖／易俊帆 攝影
一天一瓶「雄蜂精」為護肝顧體力打好基礎。 圖／易俊帆 攝影

疫情期間或是平時保養，想要增強體力保持旺盛精神，「御沛方-雄蜂精」口感微甘順口，略帶中藥味也受一般消費者喜愛。雄蜂精經教學醫院動物實驗證實(備註1)，有助於降低血清中AST(GOT)及ALT(GPT)值，同時有助於增加血漿中白蛋白含量，有國家健康食品護肝保健功效認證(備註2)，零脂肪、零膽固醇，一天一瓶護肝保體力又沒有負擔，一瓶就給力就是超有效率。

疫情風暴下人心惶惶，擔心染疫、還怕傳染給旁人。與其擔心，不妨從幫自己和家人身體健康打好根基，攝食營養、多運動、保持愉悅心情，補充雄蜂精來提升自我保護力。不要忘記，保護好自己也是防疫的一環，更是支持醫護的具體行動。

一瓶抵32瓶,訂購免排隊,立即送到家

電話訂購 : 0800-288-878

實體通路：康是美, 屈臣氏, 7-11,萊爾富,OK,愛買

網路通路：momo, PChome,維他健康購 > https://lihi1.com/pamVU

備註：
1.經教學醫院動物實驗證實，對四氯化碳誘發之大鼠肝臟損傷，有助於降低血清中AST(GOT)及ALT(GPT)值，以及有助於增加血漿中白蛋白之含量。
2.與市售護肝認證蜆精之指標胺基酸(甘胺酸、丙胺酸、精胺酸)衛生福利部審核通過之健康食品資料查詢。(調查至109年04月止)

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