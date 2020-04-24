「下坡路腳痠」山友超扯求援理由 玉管處救援電話接不完

「鞋子壞掉、沒有頭燈、鞋子磨腳、只穿薄外套覺得冷、没想到下坡路腳很痠、很累走不到」，層出不窮山友的求援理由很傻眼，讓人員哭笑不得，救援人員更是身心俱疲。玉山國家公園管理處透露，最近民眾因疫情在家悶不住，想往山上走一走，結果天黑後，求救電話接不完。

玉管處提醒山友，出發前一定要檢查背包中有雨衣褲、頭燈、手機等3樣必備物品，入山時更別離身，因為雨衣褲可避免天候不好導致失溫，而在野外摸黑過夜時，頭燈是很好的慰藉，而手機具備地圖及指北針功能，可時時掌握自己所在的位置。

此外，玉管處也呼籲山友上山前，還要再確認自己的體能訓練是充足，是否會有高山反應情況，而禦寒衣物、飲用水、糧食、電池或行動電源是否攜帶且要帶好帶足，同時應測試裝備的堪用程度，例如新買的鞋子要先多穿幾次，先穿軟後再出發，否則就會發生有山友求援時說，「我人很好沒受傷，只是鞋子壞了」。