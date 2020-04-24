守護東海岸公路 運研所提解方

台9線南迴公路段，長期以來因海岸侵蝕、颱風長浪侵襲以及強降雨等，導致路基沖刷與流失，尤其鄰近多良、大武等濱海道路與太平洋僅剩數公尺之遙。交通部運輸研究所協助公路總局提高浪襲預警的精準度外，並建議多良段用離岸潛堤、南興段可以養灘，以減緩海岸侵蝕、降低災害。

運研所與成功大學合作蒐集2005年至2017年資料，顯示多良段是海岸侵蝕的路段，南興段有公路浪襲的問題，灘線已後退了10至15公尺。以多良段為例，粗估灘岸寬度剩約50公尺。

運研所港研中心代主任蔡立宏說，浪襲伴隨沙石等被打上陸，行車十分危險。颱風季節封閉路段只是治標，長遠要治本，因為浪襲嚴重一點會沖刷掉路基，造成公路塌陷。

他說，目前公路總局有在邊坡堤石處，加強放置消波塊，減緩浪襲。研運所建議在南興段迂迴供沙「養灘」，讓沙灘附地變大，減緩直接衝擊到陸地的海浪。多良段，建議在離開海岸線之地，五米水深處放置消波塊建造離岸潛堤。蔡立宏說，「波浪入射進來經過它的上方會碎掉，釋放能量」。由於潛堤潛沒在水裡，景觀不會被遮蔽。