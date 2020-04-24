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金門「尚青」海帶30日正式開賣 數量有限

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣水試所養殖試驗的生鮮海帶，近日陸續採收，圖為海帶天然曝曬。圖／金門縣水試所提供
金門縣水試所養殖試驗的生鮮海帶，近日陸續採收，圖為海帶天然曝曬。圖／金門縣水試所提供

金門縣水試所養殖試驗的生鮮海帶，近日陸續採收，預定於4月30日（星期四）下午2時起在水試所廣場開始販售，今年產量約6噸，賣完為止，歡迎鄉親踴躍前往購買。也歡迎機關團體電話訂購：082-326408，傳真：082-327329。

金門生產的海帶，與市面上販售的海帶差異甚大，國內的海帶99％都是進口貨（九成以上來自中國，少部分來自日本與韓國），且大部分都是使用食品級化學藥劑或鹽水泡發製成，而金門生產的海帶，保證生鮮無添加人工色素與浸泡化學藥劑，也送檢符合SGS食品安全規範。

金門縣水試所表示，近年來水試所持續推廣大型海藻養殖輔導計畫，輔導在地漁民建立友善環境的低碳養殖模式，自去年起特別徵選兩戶養殖示範戶於金門純淨無汙染的海域進行海帶養殖，而獲得技轉輔導的養殖示範戶，已能成功養殖碩大肥美的海帶，產量約達16噸之多。

民間養殖戶並透過由水試所加工處理場的初級加工，製成海帶絲，今年也將販售至全台有1千間門市的全聯福利中心，讓全台各地的民眾，都能享受新鮮美味的海帶絲。

此外，水試所養殖試驗的生鮮海帶，也將預定於4月30日（星期四）下午2時起陸續在水試所廣場開始販售，今年產量約6噸，賣完為止，歡迎鄉親儘早購買。

水試所也表示，為落實政府防疫政策，屆時到現場購買的鄉親，請全程攜帶口罩，於入口測量體溫與酒精消毒後再入場，另外為避免人群聚集，必要時將會進行人流管控，水試所也歡迎民眾或機關團體以電話或傳真方式進行訂購，電話：082-326408，傳真：082-327329。

民間養殖戶透過水試所加工處理場的初級加工，製成海帶絲，今年也將販售至全台有1千間門市的全聯福利中心。記者蔡家蓁／攝影
民間養殖戶透過水試所加工處理場的初級加工，製成海帶絲，今年也將販售至全台有1千間門市的全聯福利中心。記者蔡家蓁／攝影

金門 漁民 口罩

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