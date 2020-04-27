補充關鍵營養素 守護行動力

文 / / 楊順平

圖 / 台塩提供
圖 / 台塩提供

銀髮族與肥胖者被視為腳部磨損最大的族群，急需護腳力，其實，國內正在崛起一群「興辛族」，教師、櫃姐、服務業人員、勞工，因為在工作的時候，經常需要久站，而假日路跑、騎單車的運動愛好者，對腳部的耗損也很大。興辛族若是已經出現腫痛、行動緩慢、感覺卡卡，顯示已是腳部重度使用者，為了守護行動力，近年來，II型膠原蛋白成為新寵。

II型膠原蛋白成為保護行動力的熱門話題，這是因為哈佛大學醫學院權威醫師Dr. David Trentham，曾經在1993年國際期刊Science發表相關人體臨床測試，提出口服雞軟骨活性II型膠原蛋白，而引發關注。膠原蛋白可以分為I型膠原蛋白，以及II型膠原蛋白，II型膠原蛋白又可以分為變性與非變性，且II型膠原蛋白必須是非變性，也就是原型的才是正宗。

國內製鹽大廠台塩，轉型進入生技業，推出多款受歡迎的保健食品，台塩生技在20年前就投入II型膠原蛋白研究，自製II型膠原蛋白，並保留天然三股螺旋結構，推出「關鍵錠PLUS」。

台塩生技的行動保健第一代產品銷售10年，賣了百萬瓶，滿意度高達96%，「關鍵錠PLUS」則是品質再升級，並將II型膠原蛋白純度活性拉高到 80%，效果高出近20倍。內含成份有葡萄糖胺鹽酸鹽、軟骨素、膠原蛋白（含I、II型膠原蛋白）、薑黃萃取物、維生素C、胡椒鹼等，不只獲得歐洲品質獎monde selection及國家生技品質獎SNQ。

除了膠原蛋白之外，薑黃素是眾所周知的抗氧化聖品，但是薑黃素吸收率不佳，如何提升薑黃素的吸收率呢？關鍵錠PLUS結合胡椒鹼，相較於一般薑黃粉身體利用率將提升20倍，確保身體可以充分利用，與市面上其他產品相較，「關鍵錠PLUS」內的葡萄糖胺純度達99%，而藥品級硫酸鹽葡萄糖胺88%。若比較生理活性「關鍵錠PLUS」達83.1%，藥品級硫酸鹽葡萄糖胺62.8%。

在食用方面，早餐飯前30分鐘吃3顆，或三餐飯前各1顆；若只要保養一天2顆就夠，需要加強者一天3顆，多吃無益，大約食用7天就有感覺。另提醒產品成份含有蝦蟹類海鮮成份，對海鮮過敏者不宜食用。

配合母親節，台塩生技即日起到6/12推出母親節檔期組合，讓子女送「健康」給辛苦照顧全家的母親，相關資訊可上台鹽生技網路商城：https://www.taiyen.tw/products/1；台塩生技連鎖通路：https://www.tybio.com.tw/taiyen/tw/location或消費者服務專線 0800-230990。

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