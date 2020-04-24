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他問品客之後的新一代洋芋片霸主 網為「這三牌」戰翻
洋芋片是不少大朋友小朋友最愛的零嘴，而說到洋芋片，台灣人最熟悉的牌子不外乎是「品客」。但現在卻有網友認為品客變難吃了，於是上PTT發問「新一代的洋芋片霸主是哪家？」而網友回應不一，其中卡辣姆久、蚵仔煎與樂事三者呼聲最高，鬥得難分難捨。
網友在PTT八卦版PO文問「品客走下神壇後，現在洋芋片霸主是哪家？」並表示，他認為品客不但份量變小，不知道是否是錯覺，還變難吃了，並問道，「以前起士口味的我天天嗑，品客現在還有不錯吃的口味嗎？」
此文一出，網友毫不留情地回，「難吃，卡辣姆久屌打」、「品客現在口感變很粉，而且調味越來越差」、「都沒人跟品客反應嗎？變難吃又變小還漲價，出什麼問題」、「品客配方換了之後真的難吃啊」、「品客變難吃超久了，難吃到連樂事都能屌打」。
而對於「新一代洋芋片霸主」，卡辣姆久、蚵仔煎與樂事的呼聲幾乎不相上下，每一種洋芋片都有忠實粉絲，「卡辣姆久現在是霸主」、「卡辣姆久碾壓眾生」、「蚵仔煎無敵」、「蚵仔煎屌打全部」、「樂事大波浪好」、「當然是樂事洋芋片」。
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