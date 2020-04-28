「混酒」容易醉？是真有其事還是其實是你喝太多？

【撰文＝黃欣培】

「混酒容易醉」，你是不是常常在酒席上聽到這個觀念？為什麼大家都會認為「混酒」相較於從頭到尾只喝同一種酒來得容易醉？又真的是因為交互喝了不一樣的酒才醉得那麼快嗎？

不管什麼酒，讓你醉的就是「酒精」

首先要釐清一個觀念，不管你今天喝的是什麼酒，例如：啤酒、高粱酒、紅酒、威士忌、伏特加...，會讓你醉的有效成分都是一樣的，也就是「酒精（乙醇）」。當你喝酒時，酒精透過胃以及小腸進入血液中，再經由血液運送到肝臟中處理。但肝臟一次只能處理有限的酒精，所以殘留在血液中過量的酒精，並隨著血液運送至各個器官中。而無論你喝什麼酒，酒精的作用都是一樣的。

酒醉主要是跟酒精的「攝取量」有關

無論是什麼酒種，都是倚靠酒精讓人醉，所以其實酒醉主要是跟酒精的「攝取量」有關。舉例來說，若你的酒量是喝了一杯100毫升、酒精濃度58%的高粱酒也不會醉的程度，這時你的體內是攝取了58毫升的酒精；另外若你今天是改喝一瓶330毫升、酒精濃度5%的啤酒，喝一瓶只會攝取到16.5毫升的酒精，因此推算下來你喝了3.5瓶的啤酒也不會醉，因為這跟你喝100毫升的高粱酒所攝取到的酒精含量是一樣的。

認為「混酒」容易醉的原因究竟是...？

就算你混酒來喝或是只喝單一一種酒也好，只要你喝下肚的酒精總量是一樣的，其實就不能說是因為混酒讓你比較容易醉。那既然如此，為什麼不同的酒混著喝真的有讓人更容易醉的感覺？

主要有兩個原因所致：

1、難以掌握吸收多少酒精：若你原本就知道自己對於酒精的接受度是多少，例如：喝5瓶啤酒就會醉，但若在酒席間同時喝了其他不同酒精濃度的酒，這可能會使你難以掌握自己喝了多少的酒。

2、不知不覺喝下肚：酒吧的調酒師會利用各種不同的酒再加上果汁、糖漿等副材料來調出一杯杯順口、好喝的調酒，讓你好像在喝飲料一樣，也讓你忘卻了這些調酒的本質幾乎都是高濃度的蒸餾酒，喝得快又多的同時，當然就會更容易醉啦！

因此若再聽到有人跟你說「混酒容易醉」，你就可以跟他糾正其實是「酒精攝取量」的緣故啦！若真的不想那麼快就醉倒，就試著喝慢一點、抑或是喝酒前吃點東西墊墊胃，減緩酒精的吸收效率吧！甚至最終極的做法就是，少喝點酒！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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