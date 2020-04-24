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改善排隊塞車！全聯推結帳新政策 網哀號：超不便利

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯福利中心自10月1日開始，消費者報電話不能累積點數，可攜帶實體卡或用手機下載PXPAY。圖／全聯提供
全聯福利中心自10月1日開始，消費者報電話不能累積點數，可攜帶實體卡或用手機下載PXPAY。圖／全聯提供

連鎖超市全聯福利中心商品齊全，吸引不少消費者上門光顧，加上展店數破千穩坐台灣連鎖超市龍頭。日前由於加入口罩預購行列，不少店家出現排隊大塞車的情況，為了解決這項問題，全聯推出結帳新政策，消息曝光多數民眾不買單直呼「太不便民了！」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，全聯為加速結帳速度及保障個資安全，從2020年10月1日開始，消費者報電話不能累積點數，可攜帶實體卡或用手機下載PXPAY，自7月2日前用app結帳點享有點數2倍回饋。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「這樣一點也不便利」、「不能報電話太麻煩了吧！」、「福利卡早就用不見了」、「很明顯就是在推自家的PXPAY」、「本末倒置，老人不會用怎麼辦」、「App有時會故障閃退，這樣要怎麼結帳」、「結帳速度跟報電話最好有關係，明明是人力不足」。

也有網友提出不同看法，「我滿喜歡用PXPAY的，錢包不用拿出來，刷一下就可以把東西裝袋然後快速閃人」、「讚讚這樣可以加速結帳速度」、「會不方便嗎？我覺得這項改革不錯」、「支持！最近真的排隊大塞車」、「新公告很可以，老實說App很好用」。

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