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不是新冠肺炎就沒事？ 類似症狀深頸部感染更致命
南投60歲吳姓女子最近發燒兩天、喉嚨腫痛、吞嚥困難及聲音沙啞，擔心罹患新冠肺炎，趕緊到南投醫院就醫，耳鼻喉科醫師一看喉嚨，發現吳女右側後咽壁鼓脹，會厭水腫，造成部分上呼吸道阻塞，診斷為「深頸部感染」，趕緊實施切開引流術，術後轉送加護病房觀察。醫師指出，若拖延治療可能有致命危險，幸好患者及時就醫挽回一命。
耳鼻喉科醫師賴文森說，深頸部感染是從頸部肌肉筋膜發炎化膿，初期會出現喉嚨痛、發燒等類似感冒症狀，接著可能出現吞嚥困難、張口困難、甚至呼吸困難，若沒有立即處置，可能會引發敗血症、縱膈腔炎等嚴重併發症，危及生命安全。尤其是老年人、糖尿病、腎臟病等免疫力較差的高危險族群。
深頸部感染症狀輕者住院數天接受保守治療，重症則需要反覆清創手術，氣管切開術，住院數周才能出院，是個不可輕忽的致命急症。
吳姓女病患因上呼吸道阻塞，因此採清醒插管方式全身麻醉，實施切開引流術，術後轉送加護病房觀察。若拖延治療，恐需清醒氣管造口後，才能以手術治療。醫師提醒，若出現感冒症狀久未改善、頸部腫痛、吞嚥困難、呼吸困難等症狀時，應盡早就醫檢查與治療。
吳女心有餘悸的表示，原本以為是感冒，也擔心感染新冠肺炎，但沒想到會是這麼嚴重的深頸部感染。幸好醫師即時醫治，手術後沒有其他併發症。
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