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TAIWAN BOX抗疫防護箱 1800套捐贈全國醫療院所

中央社 / 屏東縣24日電

為保護全國第一線醫護人員，屏東縣政府協助邱豑慶等3名醫師量產TAIWAN BOX抗疫防護箱，首批將生產1800套優先供國內醫療院所使用，今天由縣長潘孟安捐贈給衛福部。

為了保護第一線醫護人員在執行插管急救時免於飛沫噴濺風險，同時考量許多醫院沒有影像式喉頭插管設備，花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇、恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶、台中曼齡診所黃致遠等3名專科醫師，研發改良抗疫防疫箱，屏東縣政府協助尋求廠商贊助量產。

目前防護箱已正式命名為TAIWAN BOX抗疫防護箱，每箱包裝箱上都會貼上「台灣屏安」貼紙，以屏東農產（綠）、花卉（黃）、水果（粉紅）為基礎色調，清楚讓大家知道這是來自TAIWAN PINGTUNG，首批將生產1800套優先供國內醫療院所使用。

捐贈典禮今天在屏東縣政府舉行，由衛生福利部主任秘書鄭舜平代表衛福部接受，他表示，這次由醫師們研發抗疫防護箱，在縣政府支持及企業贊助下，這麼短的時間能夠量產，這就是一個台灣隊，1800套防護箱將送到全台灣負責收治武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病患的醫院，未來也會捐贈給需要的國家。

潘孟安表示，TAIWAN BOX代表的不只是台灣醫師為全球醫護人員的安全設想，還有屏東與國家隊站在同一陣線的心意，Taiwna can help、Pingtung can help。

潘孟安表示，現在先拚出TAIWAN BOX第一批產量出來，縣府也會繼續協助邱豑慶等人尋求更平價的材質，讓TAIWAN BOX更為普及化，成為醫事人員的保護罩。

邱豑慶表示，防護箱的設計原創是賴賢勇，今天因有手術而不能前來，因為國外疫情比台灣嚴重，這個防護箱有17、18個國家引用，在不少感謝信函中，最讓他感動的是有名外國人說終於知道Taiwan不是Thailand。

邱豑慶說，由於固定式防護箱需要清洗，除了耗費清洗人力及有清洗不乾淨疑慮外，也不方便寄送捐贈，於是設計拋棄式，幸好有潘孟安的協助尋找贊助及量產的廠商，終於能夠量產。

邱豑慶表示，防護箱最初是方型，但醫師從上方操作檢視病患狀況距離太遠，不易檢查，於是把中間片改良成斜式，沒想到又有上方燈光直射反光的問題，再進一步改造變成弧形，前後幾次調整打樣就讓他們3人費了不少功夫。

黃致遠表示，在邱豑慶連絡上潘孟安協助後，公部門的效率讓他嚇一跳，進度超乎想像的快，政府執行力真的非常高。

這1800套TAIWAN BOX抗疫防護箱中，生產廠商恩德集團捐贈300套，屏東縣政府加碼認捐1500套，捐贈記者會上並播放縣府協助拍攝的教學影片，方便醫護人員參考使用。

屏東縣政府 醫師 潘孟安

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