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右側鼻塞10幾年哀怨「聞不到」 開刀後切開肉瘤醫師傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人感冒或過敏都會引起鼻塞，但如果時間持續太久最好趕快就醫。 圖／ingimage
許多人感冒或過敏都會引起鼻塞，但如果時間持續太久最好趕快就醫。 圖／ingimage

感冒過敏通常會引起鼻塞症狀，但如果這種狀況持續太久一定要趕緊就醫，耳鼻喉科醫師吳昭寬之前曾收治一名男性鼻塞患者，這名病人右邊鼻孔「聞不到」已長達幾十年，他擔心有可能會是癌症，只好到醫院求診，沒想到開刀後的結果讓醫師嚇了一大跳，原來會鼻塞的原因都來自於患者小時候的調皮搗蛋所造成的。

吳昭寬在電視節目《醫師好辣》敘述這段治療過程，他說一名男病患因為右邊鼻孔「聞不到」已經好幾十年了，之前都一直以為是過敏造成的鼻塞，因此都在附近診所拿藥解決，後來看到新聞報導指出「單側嗅覺一定要去檢查，因為有可能癌症已經找上你」，嚇得他趕緊到大醫院就醫。

醫生安排他做內視鏡的檢測，發現在中鼻甲跟下鼻甲的地方有一個粉紅色的肉瘤，但不像一般癌症有顏色潰爛、流血等症狀，這讓吳昭寬不敢貿然切片，只好先做電腦斷層。從電腦斷層一看發現有鈣化的組織，吳昭寬和病人溝通後決定進開刀房做切片，吳昭寬試著將肉瘤切一半，卻發現很硬切不開，一剝開發現竟然包裹著一顆玻璃珠，讓他看傻眼。

事後吳昭寬和病人母親討論後才得知男子小時候因為調皮，竟然把2顆玻璃珠往鼻孔塞，只不過當時給醫師檢查時只找到1顆，而且拿出來後男子覺得可以呼吸也就沒有再去找另一顆。久而久之，還在鼻孔裡的第二顆玻璃珠就被人體當作是身體的一部分給包起來，形成了鈣化，才會造成鼻塞不通。經過開刀切除後，這名男病患開心的直呼「幾十年來從來沒有這麼通過，終於可以聞到了」。

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